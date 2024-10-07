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Дом и сад

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7 октября
Как приготовить идеальный компост с помощью кока-колы: эта хитрость вас удивит
7 октября, 10:19
Как вырастить на участке вкусный виноград: главные советы по посадке и уходу
7 октября, 10:19
Чем удобрять клубнику в октябре: после этого мои кусты ломились от ягод
7 октября, 10:18
Что нужно сделать на дачном участке на этой неделе: подробный разбор по дням
7 октября, 07:52
5 октября
Растут в 2040 году: зачем в Бельгии садоводы начали выращивать груши «будущего»
5 октября, 10:42
4 октября
Новый закон: в 2025 году у дачников начнут изымать участки
4 октября, 10:41
На моем участке вырос чеснок размером с кулак: проверенный рецепт осенней посадки
Расскажем, как сделать так, чтобы озимый чеснок с собственного участка радовал вас весь год.
4 октября, 09:02
Как осенью обработать сад от вредителей: важные советы для будущего урожая
4 октября, 07:50
3 октября
Тайна раскрыта: «Умные» телевизоры популярной компании тайно следят за людьми
Телевизоры с функцией Smart TV делают снимки экрана несколько раз в секунду.
3 октября, 11:09
Как за один сезон получить собственный компост: советы от эксперта
Затормозить компостирование может отсутствие полезных микроорганизмов.
3 октября, 10:35
2 октября
Что необходимо сделать с малиной осенью: важное правило последнего полива
2 октября, 10:33
Как быстро и выгодно продать квартиру: советы от эксперта
2 октября, 09:46
Эксперт рассказала, как правильно выбрать саженцы: ваша дача утонет в урожае
2 октября, 08:54
Как избавиться от мха на грядках: ответил эксперт
2 октября, 06:10
1 октября
Переживут холода и останутся вкусными: лучшие способы хранения овощей зимой
1 октября, 09:31
Как не получить штраф за сжигание мусора на даче в 2024 году: важные советы садоводам
1 октября, 08:52
Названо популярное удобрение, которое оказалось опасным для растений
1 октября, 07:51
30 сентября
Что обязательно нужно сделать на садовом участке осенью: советы из лунного календаря
30 сентября, 10:01
Как сделать зеркала в доме по-настоящему блестящими
30 сентября, 08:53
Эксперт раскрыла способ, как правильно посадить тюльпаны в октябре
30 сентября, 08:46

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