Холодно и мокро. Синоптики предупредили омичей о наступлении крайне неприятной погоды

Последний рабочий день — пятница, 27 сентября, погодой тоже не «обрадует»: к ночи дождь может усилиться, а сразу после него синоптики прогнозируют резкое падение температуры до 0 градусов — потепление обещают только к 9 часам утра, а значит водителям и пешеходам в утренние часы стоит проявлять особенную осторожность. Во второй половине дня дожди вновь вернутся — вместе с повышением температуры до +9 градусов.