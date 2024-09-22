Холодно и мокро. Синоптики предупредили омичей о наступлении крайне неприятной погоды

Posted 22 сентября, 04:57
Published 22 сентября, 04:57
Modified 22 сентября, 04:59
Updated 22 сентября, 04:59
По данным сервиса Ventusky, грядущая неделя будет очень далека от условий «бабьего лета»: в редкие дни температура поднимется выше +10 градусов, а ночные заморозки станут куда более частым явлением.
В понедельник, 23 сентября, погода еще сохранит тепло уходящей недели: в ночные часы горожан ждет 11-15 градусов тепла и небольшой дождь. На рассвете похолодает еще сильнее — до 7-9 градусов, но к полудню температура несколько «выровняется»: большую часть дня омичей ожидают стабильные +10 градусов. Правда, ощутить их вряд ли получится — синоптики предупреждают о постоянных порывах ветра 11-13 м/с.
Во вторник тенденция к похолоданию усилится: прогнозируется 3-5 градусов тепла ночью, и +8 в течение дня. А вот ветра, напротив, ослабнут — значительного усиления порывов синоптики ожидают только в светлое время суток. Осадков также не ожидается.
Утро среды, 25 сентября, будет еще морознее: ночью установятся +1-3 градуса, но и с появлением солнца мало что изменится — подъема температуры выше +9 градусов синоптики не ожидают, но сообщают о значительном усилении ветра во второй половине дня — его порывы будут достигать 13 м/с.
Четверг встретит омичей пасмурной погодой и дождями: выпадение основной доли осадков прогнозируется на ночное время (с полуночи до трех часов утра), но вероятность дождя сохранится и днем. В утренние часы температура установится на уровне 1-2 градусов тепла, а днем показатели термометра «скакнут» до +8 градусов. Кроме того, вечером прогнозируется небольшой дождь.
Последний рабочий день — пятница, 27 сентября, погодой тоже не «обрадует»: к ночи дождь может усилиться, а сразу после него синоптики прогнозируют резкое падение температуры до 0 градусов — потепление обещают только к 9 часам утра, а значит водителям и пешеходам в утренние часы стоит проявлять особенную осторожность. Во второй половине дня дожди вновь вернутся — вместе с повышением температуры до +9 градусов.
Последние выходные сентября имеют все шансы самыми теплыми днями недели: в субботу температура по-прежнему будет держаться на рубежах 5-8 градусов тепла с высокой вероятностью осадков, но в воскресенье показатели термометра будут расти в течение всего дня — до 17 градусов тепла. Однако напомним, что осенняя погода бывает капризной — избежать неприятных сюрпризов позволит уточнение прогноза незадолго до выхода и дома.
Ранее Город55 сообщал о прогнозе «космической» погоды: по данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на следующей неделе омичей ожидает несколько серьезных магнитных бурь.