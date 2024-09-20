Ученики академии «Авангард» стали гостями образовательного лагеря Омского НПЗ

Posted 20 сентября, 09:00
Published 20 сентября, 09:00
Modified 20 сентября, 09:00
Updated 20 сентября, 09:00
Воспитанников хоккейной академии, наиболее склонных к техническому профилю образования, отобрали для участия в проекте «Спорт+наука» по результатам тестирования — в дальнейшем они влились в ряды ребят-старшеклассников из других образовательных учреждений партнеров и уже вместе участвовали в образовательных мероприятиях.
«Участие в совместном с Омским НПЗ проекте дает нашим воспитанникам дополнительную возможность развития карьеры. Профориентационная программа позволит ребятам получать качественное техническое образование, и совмещать обучение с тренировками. Благодаря Омскому НПЗ у молодых хоккеистов появится больше возможностей реализовать себя во взрослой жизни», — сказал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
К слову, для ребят организаторы создали серьезную программу подготовки: профориентационные тренинги и деловые игры, в ходе которых ребята могли «прокачать» свои лидерские и организаторские навыки. Образовательная программа продолжится и осенью: уже в октябре самые одаренные из воспитанников академии уже приступят к углубленному изучению химии и физики вместе с преподавателями ОмГТУ.
«Спорт вырабатывает у молодых людей лидерские качества и учит работать на результат. Это важные навыки и для сотрудников Омского НПЗ. Проект „Наука+спорт“ предоставляет возможности для профессионального развития и роста карьеры. Те ребята, которые проявляют интерес к нефтепереработке, продолжат участие по программе профподготовки „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“, формируя полезные для профессии навыки и знания», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Но кроме личных навыков, участники летнего лагеря «Спорт+наука» могли перенять и опыт своих более старших товарищей — в один из дней программы у ребят состоялся открытый диалог с руководителем Омского НПЗ Олегом Белявским и генеральным директором хоккейного клуба «Авангард» Германом Чистяковым: организаторы летнего лагеря поделились со старшеклассникам тем, как они справляются со стрессом, что интересного можно почитать — разумеется, с личными рекомендациями, и ответили на вопросы о качествах, необходимых для профессионального становления.