Ученики академии «Авангард» стали гостями образовательного лагеря Омского НПЗ

Но кроме личных навыков, участники летнего лагеря «Спорт+наука» могли перенять и опыт своих более старших товарищей — в один из дней программы у ребят состоялся открытый диалог с руководителем Омского НПЗ Олегом Белявским и генеральным директором хоккейного клуба «Авангард» Германом Чистяковым: организаторы летнего лагеря поделились со старшеклассникам тем, как они справляются со стрессом, что интересного можно почитать — разумеется, с личными рекомендациями, и ответили на вопросы о качествах, необходимых для профессионального становления.