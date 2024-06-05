Омский НПЗ дал возможность юным спортсменам получить дополнительное образование

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Совместный проект «Спорт + Наука» от ОНПЗ и Хоккейной Академии «Авангард» стартовал и теперь школьники 7-10 классов могут принять участие в программе подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», а значит — получить качественное образование, ориентированное на карьеру инженера. Первый шаг на этом пути — тестирование, исходя из результатов которого и будут выбирать участников программы.
«Хоккей учит молодых людей коллективно работать на результат, формирует выносливость, лидерские качества. Такие люди нужны в команде Омского НПЗ. Предприятие, со своей стороны, предоставляет возможность развивать необходимые компетенции для работы в компании „Газпром нефть“. Среди спортсменов есть ребята, которые проявляют интерес к нефтепереработке — их мы активно вовлекаем в свою программу подготовки кадрового резерва», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Кроме того, представители ОНПЗ поделились и подробностями реализации проекта «Спорт + наука» — как рассказали ученикам Академии и их родителям, уже со следующего года профильные для этой отрасли предметы — физику и химию, юные спортсмены будут изучать на базе ОмГТУ, а в их «распоряжении» будет даже специально оборудованная аудитория. Отметим, что сейчас воспитанники Академии получают среднее образование прямо в спортивном учреждении: к ним в учебные аудитории приходят школьные учителя.
«Мы все прекрасно понимаем, что профессиональными спортсменами станут не все наши воспитанники. Совместный с крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием проект дает ребятам выбор карьерного пути. Кроме того, это качественное повышение уровня образования, которое они получают без отрыва от тренировочного процесса. Благодаря Омскому НПЗ у молодых хоккеистов появилось больше возможностей», — считает директор Хоккейной Академии «Авангард» Кирилл Алексеев.
Также в программе проекта «Спорт + наука» спортсменов ждет участие в выездной образовательной сессии в формате летнего лагеря Омского НПЗ и, конечно же, участие самых способных учащихся в конкурсах, конференциях и олимпиадах программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». И к тому же, первая группа хоккеистов, которой предстоит начать изучение углубленного курса химии и физики с преподавателями Политехнического университета, уже сформирована.