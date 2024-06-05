Омский НПЗ дал возможность юным спортсменам получить дополнительное образование

Кроме того, представители ОНПЗ поделились и подробностями реализации проекта «Спорт + наука» — как рассказали ученикам Академии и их родителям, уже со следующего года профильные для этой отрасли предметы — физику и химию, юные спортсмены будут изучать на базе ОмГТУ, а в их «распоряжении» будет даже специально оборудованная аудитория. Отметим, что сейчас воспитанники Академии получают среднее образование прямо в спортивном учреждении: к ним в учебные аудитории приходят школьные учителя.