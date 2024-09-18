Омичка Вероника Гофман заняла второе место в реалити шоу «Богиня свиданий»

Posted 18 сентября, 12:59
Published 18 сентября, 12:59
Modified 18 сентября, 13:59
Updated 18 сентября, 13:59
Вчера на телеканале «Суббота!» вышел новый выпуск шоу «Богиня свиданий», одной из его участниц стала глухая блогерша из Омска Вероника Гофман. Девушка вместе с еще двумя участницами должна была подготовить свидание с приглашенным гостем — 35-летним Робертом Шпехтом. Оценивали каждое свидание блогеры Роман Каграманов, Ида Галич и стилист Даниил Грачев.
Вероника и Роберт отправились на свидание в музей для слабослышащих людей, после чего девушка подробнее рассказала ему о языке жестов. К сожалению, омичке не удалось победить, она набрала 18 баллов и совсем немного уступила сопернице Софии.
Напомним, что еще один житель Омска недавно принял участие в шоу на популярном телеканале. 12-летний Миша Меньшиков продемонстрировал мастерство в роллерспорте в эфире семейного шоу «Чудо» на НТВ.