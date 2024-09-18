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Posted 18 сентября, 12:59

Published 18 сентября, 12:59

Modified 18 сентября, 13:59

Updated 18 сентября, 13:59

Омичка Вероника Гофман заняла второе место в реалити шоу «Богиня свиданий»

Омичка Вероника Гофман заняла второе место в реалити шоу «Богиня свиданий»

18 сентября 2024, 12:59
Фото: Скриншот телеканала «Суббота»
Глухая омичка Вероника Гофман стала участницей шоу «Богиня свиданий» на телеканале «Суббота!», девушка и две ее соперницы организовывали свидание с приглашенным гостем.

Вчера на телеканале «Суббота!» вышел новый выпуск шоу «Богиня свиданий», одной из его участниц стала глухая блогерша из Омска Вероника Гофман. Девушка вместе с еще двумя участницами должна была подготовить свидание с приглашенным гостем — 35-летним Робертом Шпехтом. Оценивали каждое свидание блогеры Роман Каграманов, Ида Галич и стилист Даниил Грачев.

Вероника и Роберт отправились на свидание в музей для слабослышащих людей, после чего девушка подробнее рассказала ему о языке жестов. К сожалению, омичке не удалось победить, она набрала 18 баллов и совсем немного уступила сопернице Софии.

Напомним, что еще один житель Омска недавно принял участие в шоу на популярном телеканале. 12-летний Миша Меньшиков продемонстрировал мастерство в роллерспорте в эфире семейного шоу «Чудо» на НТВ.

Жительница Омской области стала участницей нового сезона реалити- шоу «Пацанки»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Телевидение#Телеканал#Шоу#Свидание#Свидания
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