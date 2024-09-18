12-летний роллер из Омска примет участие в семейном шоу на популярном телеканале

Организаторы рассказали, что мальчик занимается роллерспортом и успешно выступает на соревнованиях. В 12 лет он сумел завоевать более ста медалей и более 20 кубков. Кроме того, юный омич является членом сборной команды страны по этому виду спорта. На сцене шоу «Чудо» Миша продемонстрировал свои навыки.