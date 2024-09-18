12-летний роллер из Омска примет участие в семейном шоу на популярном телеканале

Posted 18 сентября, 12:06
Published 18 сентября, 12:06
Modified 18 сентября, 12:09
Updated 18 сентября, 12:09
Миша Меньшиков из Омска стал участником семейного шоу «Чудо» на телеканале НТВ. Выпуск с его участием выйдет в эфир уже в эту субботу, 21 сентября.
Организаторы рассказали, что мальчик занимается роллерспортом и успешно выступает на соревнованиях. В 12 лет он сумел завоевать более ста медалей и более 20 кубков. Кроме того, юный омич является членом сборной команды страны по этому виду спорта. На сцене шоу «Чудо» Миша продемонстрировал свои навыки.
Напомним, что жительница Тарского района Омской области стала участницей нового сезона реалити-шоу «Пацанки», которое выходит на телеканале «Пятница!». Ангелина Терехина выросла в неблагополучной семье и перестала получать от жизни положительные эмоции. Первая серия реалити выйдет 19 сентября.