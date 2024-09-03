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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Омичка примет участие в реалити-шоу на телеканале «Пятница»

Жительница Омской области стала участницей нового сезона реалити- шоу «Пацанки»

3 сентября 2024, 14:43
Фото: Телеканал «Пятница»

Омичка примет участие в реалити-шоу на телеканале «Пятница»

Жительница Тары Ангелина Терехина стала участницей нового сезона реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница», первый выпуск с ее участием выйдет 19 сентября.

23-летняя жительница Тары Ангелина Терехина стала участницей «Новых пацанок» — обновленного реалити-шоу на телеканале «Пятница!», которое стартует 19 сентября.

Ангелина выросла в неблагополучной семье, отец часто пил и избивал ее, а после его смерти мать также пристрастилась к алкоголю. После этого девушка ушла из дома и через время узнала о смерти матери.

«Я живу такой жизнью, потому что до сих пор не отпустила ее. Я виню себя. Не было дня, чтобы я не думала и не вспоминала о ней. Я не могу ничего почувствовать. Я не чувствую удовольствие от жизни и тех красок, которые чувствовала раньше», — рассказала Ангелина.

В этом году формат шоу изменится: участницы сначала отправятся не в Школу Леди, а на необитаемый остров, где им предстоить начать трансформацию в экстремальных условиях. Ведущим нового сезона станет блогер Дмитрий Масленников.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Реалити-шоу#Телевидение#Телеканал#Шоу#Пацанки
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