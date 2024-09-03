Жительница Омской области стала участницей нового сезона реалити- шоу «Пацанки»

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
23-летняя жительница Тары Ангелина Терехина стала участницей «Новых пацанок» — обновленного реалити-шоу на телеканале «Пятница!», которое стартует 19 сентября.
Ангелина выросла в неблагополучной семье, отец часто пил и избивал ее, а после его смерти мать также пристрастилась к алкоголю. После этого девушка ушла из дома и через время узнала о смерти матери.
«Я живу такой жизнью, потому что до сих пор не отпустила ее. Я виню себя. Не было дня, чтобы я не думала и не вспоминала о ней. Я не могу ничего почувствовать. Я не чувствую удовольствие от жизни и тех красок, которые чувствовала раньше», — рассказала Ангелина.
В этом году формат шоу изменится: участницы сначала отправятся не в Школу Леди, а на необитаемый остров, где им предстоить начать трансформацию в экстремальных условиях. Ведущим нового сезона станет блогер Дмитрий Масленников.