Омич попытается рассмешить Гарика Мартиросяна в шоу «История на миллион»

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Об этом стало известно авторам Telegram-канала «Омск путеводитель». Как отмечается в сообщении, выпуск с участием омича выйдет в эфир уже завтра, 30 августа. Согласно правилам шоу, у гостя выпуска есть всего 150 секунд, чтобы рассказать свою историю и рассмешить ведущего — Гарика Мартиросяна.
К слову, в этот раз ему будет противостоять тоже ведущий: именно так себя представляет молодой человек из Омска. Кроме того, гость шоу неоднократно принимал участие и в различных стэндап-активностях Омска и Тюмени, о чем сообщал в своих социальных сетях.
Напомним, сегодня также стало известно о дебютном клипе другого представителя жанра Stand Up из Омска — Сергея Молчанова: в его съемках приняла участие Агата Муцениеце.