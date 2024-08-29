Омич попытается рассмешить Гарика Мартиросяна в шоу «История на миллион»

К слову, в этот раз ему будет противостоять тоже ведущий: именно так себя представляет молодой человек из Омска. Кроме того, гость шоу неоднократно принимал участие и в различных стэндап-активностях Омска и Тюмени, о чем сообщал в своих социальных сетях.