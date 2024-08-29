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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Скриншот одного из выпусков шоу

Омич попытается рассмешить Гарика Мартиросяна в шоу «История на миллион»

29 августа 2024, 12:46
Фото: Телеканал ТНТ
Скриншот одного из выпусков шоу

Омич примет участие в популярном юмористическом шоу на телеканале ТНТ

Омич, увлекающийся стэндапом, попробует свои силы на одном из популярных шоу телеканала ТНТ: ему предстоит рассмешить Гарика Мартиросяна и, возможно, даже забрать приз в размере миллиона рублей.

Об этом стало известно авторам Telegram-канала «Омск путеводитель». Как отмечается в сообщении, выпуск с участием омича выйдет в эфир уже завтра, 30 августа. Согласно правилам шоу, у гостя выпуска есть всего 150 секунд, чтобы рассказать свою историю и рассмешить ведущего — Гарика Мартиросяна.

К слову, в этот раз ему будет противостоять тоже ведущий: именно так себя представляет молодой человек из Омска. Кроме того, гость шоу неоднократно принимал участие и в различных стэндап-активностях Омска и Тюмени, о чем сообщал в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня также стало известно о дебютном клипе другого представителя жанра Stand Up из Омска — Сергея Молчанова: в его съемках приняла участие Агата Муцениеце.

Признание рядом. Стендап-комик из Омска выпустил музыкальный клип с Агатой Муцениеце
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Телевидение#Шоу#ТНТ#Сергей Молчанов#Агата Муцениеце
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