gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Телесигнал

Выбрать дату
2024
Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня
30 сентября, 14:14
12-летний роллер из Омска примет участие в семейном шоу на популярном телеканале
18 сентября, 12:06
Отключение телевидения, наказание для экс-депутата и затопление пустыря. Омск сегодня
30 июля, 14:25
Так надо. В Омской области на неделе могут быть помехи в телевизоре
Кроме того, возможно, что будет пропадать сигнал радио.
22 января, 05:59
2023
Шипение и отключение экрана. Омичи неделю будут терпеть помехи в телевизоре
Специалисты будут проводить плановые работы, при которых нужно отключать оборудование.
10 ноября 2023, 09:37
Омичей предупредили о кратковременном отключении телевещания
9 августа 2023, 09:25
Омичей предупредили о перебоях в вещании телеканалов до 23 июля
Они будут наблюдаться на 20 стандартных цифровых каналах.
17 июля 2023, 06:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика