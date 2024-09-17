Жена экс-нападающего «Авангарда» Грицюка раскрыла подробности семейного конфликта

Posted 17 сентября, 12:29
Published 17 сентября, 12:29
Modified 17 сентября, 12:32
Updated 17 сентября, 12:32
В семье экс-нападающего омского «Авангарда» Арсения Грицюка назрел серьезный конфликт, о нем в своих соцсетях рассказала жена хоккеиста Виктория Данильчук. По словам девушки, Грицюк выгнал ее на улицу с грудным ребенком и стал инициатором развода. Причиной такого решения, как утверждает Виктория, стало то, что она не могла готовить после родов.
Кроме того, в адрес хоккеиста поступило еще одно обвинение. Дело в том, что за сезон 2024/2025 Арсений Грицюк получит значительно меньшую зарплату, чем планировалось — 12 миелинов рублей. По словам форварда, уменьшить выплаты он попросил сам.
«Был вариант, что Кузнецов приедет к нам в команду, и я пошел на уменьшение зарплаты. Наверное, это хорошо для клуба. И я надеюсь, что через год мне это вернется. Потому что есть такие мысли, что, возможно, буду уезжать. И чтобы всё получилось нормально», — рассказал нападающий в интервью «Матч!» еще в начале августа.
Однако Виктория Данильчук уверена, что бывший супруг согласился на понижение выплат, чтобы не платить алименты четырехмесячной дочери.
«Ты рассказываешь всем, что контракт уменьшил ради Кубка? Может, ради того, чтобы отжать деньги у ребенка и не платить алименты? Ты все отменяешь алименты, не платишь ребенку ни копейки. Если бы ты все решил как мужик и мы сейчас разошлись миром с концами, я бы молчала дальше», — написала девушка.
Напомним, что Арсений Грицюк покинул «Авангард» после окончания сезона 2022/2023, причиной такого решения он назвал недостаточную сумму контракта.