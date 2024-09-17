Жена экс-нападающего «Авангарда» Грицюка раскрыла подробности семейного конфликта

В семье экс-нападающего омского «Авангарда» Арсения Грицюка назрел серьезный конфликт, о нем в своих соцсетях рассказала жена хоккеиста Виктория Данильчук. По словам девушки, Грицюк выгнал ее на улицу с грудным ребенком и стал инициатором развода. Причиной такого решения, как утверждает Виктория, стало то, что она не могла готовить после родов.