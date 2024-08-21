Экс-игрок «Авангарда» Грицюк рассказал, что ушел из команды из-за суммы контракта

Арсений обсудил финансовые вопросы со своим агентом Шуми Бабаевым, а после подписал контракт с питерским СКА. Согласно данным издания «Спорт-экспресс» в сезоне-2022/2023 хоккеист получал в «Авангарде» 20 млн рублей в год без учета бонусов. В настоящий момент в составе питерских «армейцев» его зарплата составляет 12 млн рублей в год.