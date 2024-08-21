Экс-игрок «Авангарда» Грицюк рассказал, что ушел из команды из-за суммы контракта

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Бывший игрок «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал, как ушел из команды и что на него пытался надавить экс-президент клуба Александр Крылов. Хоккеист хотел пересмотреть условия контракта.
«Он [Крылов] свою позицию гнул, видел эту ситуацию по-другому — что я обязан Омску, что меня там воспитали, что кубок выиграл с ними, что эта школа много для меня сделала. Я с этим не спорю. Но это часть бизнеса, и мы все понимаем, что у нас карьера продолжается 13, 15, 18 лет, у кого как сложится, дай бог подольше, и что за это определенное время ты должен заработать, чтобы тебе хватило на жизнь» — рассказал Грицюк в в эфире YouTube-канала «Скользкий лед».
Арсений обсудил финансовые вопросы со своим агентом Шуми Бабаевым, а после подписал контракт с питерским СКА. Согласно данным издания «Спорт-экспресс» в сезоне-2022/2023 хоккеист получал в «Авангарде» 20 млн рублей в год без учета бонусов. В настоящий момент в составе питерских «армейцев» его зарплата составляет 12 млн рублей в год.
Грицюк играл в «Авангарде» с 2020 по 2023 годы. В общей сложности нападающий провел за «ястребов» 144 матча, забил 41 шайбу и отдал 44 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина.
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