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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

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Экс-игрок «Авангарда» Грицюк рассказал, что ушел из команды из-за суммы контракта

21 августа 2024, 07:18
Фото: ХК Авангард
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Хоккеист сообщил, что на него давил бывший президент клуба Александр Крылов.

Бывший игрок «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал, как ушел из команды и что на него пытался надавить экс-президент клуба Александр Крылов. Хоккеист хотел пересмотреть условия контракта.

«Он [Крылов] свою позицию гнул, видел эту ситуацию по-другому — что я обязан Омску, что меня там воспитали, что кубок выиграл с ними, что эта школа много для меня сделала. Я с этим не спорю. Но это часть бизнеса, и мы все понимаем, что у нас карьера продолжается 13, 15, 18 лет, у кого как сложится, дай бог подольше, и что за это определенное время ты должен заработать, чтобы тебе хватило на жизнь» — рассказал Грицюк в в эфире YouTube-канала «Скользкий лед».

Арсений обсудил финансовые вопросы со своим агентом Шуми Бабаевым, а после подписал контракт с питерским СКА. Согласно данным издания «Спорт-экспресс» в сезоне-2022/2023 хоккеист получал в «Авангарде» 20 млн рублей в год без учета бонусов. В настоящий момент в составе питерских «армейцев» его зарплата составляет 12 млн рублей в год.

Грицюк играл в «Авангарде» с 2020 по 2023 годы. В общей сложности нападающий провел за «ястребов» 144 матча, забил 41 шайбу и отдал 44 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Город55 рассказывал, как восстанавливается после травмы нападающий Рид Буше. Легионер остался на реабилитацию в Омске.

Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы
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#Евгений Игишев#Спорт#Бизнес#Авангард#Омск#Контракт#Деньги#Карьера#СКА#Агент
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