«Грицюка в „Авангарде“ точно не будет». Нападающий покинет Омск

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк покинет команду. Об этом рассказал его агент Шуми Бабаев. В воскресенье «Авангард» объявил, что сделал 22-летнему Грицюку квалификационное предложение.
«Арсения Грицюка в „Авангарде“ точно не будет: он либо уедет в „Нью-Джерси“, либо перейдет в другой клуб Континентальной хоккейной лиги. После квалификации мы это предложение принимать не будем, и любой другой клуб может либо сделать ему предложение, либо выменять его права. Но вариантов, что мы останемся в Омске, к сожалению, нет», — передает слова агента ТАСС.
Хоккеист с 2018 года играл в составе «Омских ястребов», а с 2020 года закрепился в «Авангарде», с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2020/21.
Сегодня, 1 мая, в «Авангарде» рассказали, что клуб покинут сразу семь игроков:
Алексей Береглазов, защитник
Федор Беляков, защитник
Станислав Галимов, вратарь
Алекс Броадхерст, нападающий
Виктор Сведберг, защитник
Владимир Жарков, нападающий
Павел Дедунов, нападающий
Также ранее стало известно о расторжении контракта с форвардом Федором Малыхиным.