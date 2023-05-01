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Published Сегодня, 11:49

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«Грицюка в „Авангарде“ точно не будет». Нападающий покинет Омск

1 мая 2023, 11:49
Фото: Город55
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Агент Грицюка рассказал об уходе хоккеиста из омского «Авангарда»

Хоккеист с 2018 года играл в составе «Омских ястребов», а с 2020 года закрепился в «Авангарде».

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк покинет команду. Об этом рассказал его агент Шуми Бабаев. В воскресенье «Авангард» объявил, что сделал 22-летнему Грицюку квалификационное предложение.

«Арсения Грицюка в „Авангарде“ точно не будет: он либо уедет в „Нью-Джерси“, либо перейдет в другой клуб Континентальной хоккейной лиги. После квалификации мы это предложение принимать не будем, и любой другой клуб может либо сделать ему предложение, либо выменять его права. Но вариантов, что мы останемся в Омске, к сожалению, нет», — передает слова агента ТАСС.

Хоккеист с 2018 года играл в составе «Омских ястребов», а с 2020 года закрепился в «Авангарде», с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2020/21.

Сегодня, 1 мая, в «Авангарде» рассказали, что клуб покинут сразу семь игроков:

Алексей Береглазов, защитник
Федор Беляков, защитник
Станислав Галимов, вратарь
Алекс Броадхерст, нападающий
Виктор Сведберг, защитник
Владимир Жарков, нападающий
Павел Дедунов, нападающий

Также ранее стало известно о расторжении контракта с форвардом Федором Малыхиным.

Омский «Авангард» покинули сразу семь хоккеистов
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Омский «Авангард» расторг контракт с форвардом Федором Малыхиным
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#Евгений Игишев#Хоккей#Авангард хоккей#Хоккейный клуб#ХК Авангард#Спорт#Омск#Омская область
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