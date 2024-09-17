ФОМС поделится опытом с казахскими коллегами

Баланин отметил, что ФОМС уже давно сотрудничает с коллегами из Казахстана. Он добавил, что у федерального фонда имеется богатый опыт, который включает в себя большое количество продуктивных решений и подходов к управлению и финансированию системы ОМС. По его словам, обмен опытом с казахскими коллегами поспособствует развитию обеих сторон.