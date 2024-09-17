ФОМС поделится опытом с казахскими коллегами

Posted 17 сентября, 11:14
Published 17 сентября, 11:14
Modified 17 сентября, 11:14
Updated 17 сентября, 11:14
РИА Новости сообщают, что со стороны ФОМС документ подписал Илья Баланин, председатель федерального фонда, а со стороны Фонда социального медстрахования Республики Казахстан — председатель правления Абылкаир Скаков.
Баланин отметил, что ФОМС уже давно сотрудничает с коллегами из Казахстана. Он добавил, что у федерального фонда имеется богатый опыт, который включает в себя большое количество продуктивных решений и подходов к управлению и финансированию системы ОМС. По его словам, обмен опытом с казахскими коллегами поспособствует развитию обеих сторон.
Стороны обменяются опытом в области обязательного медицинского страхования, лучшими законодательными практиками в данной сфере. Также российские и казахские страховщики договорились об организации и совместном участии в тематических мероприятиях.
В рамках конференции, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента, председатель ФОМС выступил с докладом. В своем выступлении он отметил, что использование средств ОМС при реализации госпрограмм направлено на формирование у россиян здорового образа жизни, повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни граждан.