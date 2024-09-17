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Posted 17 сентября, 11:14

Published 17 сентября, 11:14

Modified 17 сентября, 11:14

Updated 17 сентября, 11:14

ФОМС поделится опытом с казахскими коллегами

ФОМС поделится опытом с казахскими коллегами

17 сентября 2024, 11:14
Фото: пресс-служба ФОМС
В рамках Международной конференции по аккредитации и качеству медицинской помощи Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального медицинского страхования Республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве.

РИА Новости сообщают, что со стороны ФОМС документ подписал Илья Баланин, председатель федерального фонда, а со стороны Фонда социального медстрахования Республики Казахстан — председатель правления Абылкаир Скаков.

Баланин отметил, что ФОМС уже давно сотрудничает с коллегами из Казахстана. Он добавил, что у федерального фонда имеется богатый опыт, который включает в себя большое количество продуктивных решений и подходов к управлению и финансированию системы ОМС. По его словам, обмен опытом с казахскими коллегами поспособствует развитию обеих сторон.

Стороны обменяются опытом в области обязательного медицинского страхования, лучшими законодательными практиками в данной сфере. Также российские и казахские страховщики договорились об организации и совместном участии в тематических мероприятиях.

В рамках конференции, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента, председатель ФОМС выступил с докладом. В своем выступлении он отметил, что использование средств ОМС при реализации госпрограмм направлено на формирование у россиян здорового образа жизни, повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни граждан.

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