Ведутся переговоры. Канадский нападающий Райан Спунер собирается вернуться в Омск

Posted 19 сентября, 03:23
Published 19 сентября, 03:23
Modified 19 сентября, 03:26
Updated 19 сентября, 03:26
В составе омского «Авангарда» вновь может оказаться знакомое любителям хоккея лицо. Спортивный обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис сообщил о ведении переговоров с канадским нападающим Райаном Спунером, который уже выступал за команду в прошлом сезоне. Напомним, что канадец играл за омский «Авангард» в прошлом сезоне, но не стал продлевать контракт на текущий сезон.
Спунер, игравший в тройке с Ткачёвым и Буше, стал важным звеном в атакующей линии «Авангарда». В регулярном чемпионате он проявил себя, набрав 61 (23+38) очко в 65 матчах. Однако, по мнению генерального менеджера клуба Антона Курьянова, в плей-офф от хоккеиста ожидали большего — в 10 играх он заработал всего 6 (1+5) очков.
Возвращение Спунера может стать значимым шагом для команды, стремящейся улучшить свои результаты в новом сезоне. Теперь остается только ждать хороших новостей о завершении переговоров и возможном возвращении любимца публики на лед.
Ранее Город55 писал о третьем поражении подряд для омского «Авангарда» на уфимском льду во время поединка с «Салаватом Юлаевым». Игра прошла зрелищно, однако событие омрачило то, что нападающий Глеб Кузьмин получил травму на льду.