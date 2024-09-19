Ведутся переговоры. Канадский нападающий Райан Спунер собирается вернуться в Омск

Спунер, игравший в тройке с Ткачёвым и Буше, стал важным звеном в атакующей линии «Авангарда». В регулярном чемпионате он проявил себя, набрав 61 (23+38) очко в 65 матчах. Однако, по мнению генерального менеджера клуба Антона Курьянова, в плей-офф от хоккеиста ожидали большего — в 10 играх он заработал всего 6 (1+5) очков.