Потоп. Омичей с Левобережья оставили без детской поликлиники до следующего года

Posted 19 сентября, 04:00
Published 19 сентября, 04:00
Modified 19 сентября, 04:42
Updated 19 сентября, 04:42
В Омске жителей 11-го и 12-го микрорайонов Левобережья оставили без детской поликлиники почти на год. Еще в середине июля одноэтажное здание филиала №3 поликлиники №2 имени Скворцова на улице Дмитриева 13/1 затопило из-за сильного ливня. Уже на тот момент учреждении проходил ремонт. Напомним, что этим летом на Омск обрушились рекордные ливни. В июле обновился исторический максимум, который до этого был установлен в 2006 году. За сутки в городе выпало 174% месячной нормы осадков.
«В связи с вскрытием кровли произошел серьезный потоп из-за ливней. На данный момент работы приостановили, и, как выяснилось, главврач не хочет доделывать, то что начал, а средства, которые предназначались именно нашему филиалу, направил на другой филиал», — сообщали омичи.
В региональном минздраве Городу55 сообщили, что изначально на объекте планировали полностью заменить крышу и инженерные коммуникации. Однако в 2024 году еще выделили деньги на проведение внутренних отделочных работ.
«Готовится сметная документация для проведения торгов и работ в помещениях здания филиала. Все ремонтные работы будут завершены одним этапом. Ориентировочный срок окончания работ — первый квартал 2025 года», — отметили в ведомстве.
Таким образом, филиал детской поликлиники откроется не раньше марта следующего года. На время его закрытия участковых педиатров распределили в основное здание поликлиники на Путилова, 5. Теперь, чтобы попасть на прием к врачу, родителям со своими детьми приходится добираться через перекрытый бульвар Архитекторов.
А заболеваемость в регионе, напомним, растет каждую неделю. За неделю с 9 по 15 сентября в Омской области зарегистрирован 381 случай заболевания COVID-19. А, по данным департамента образования на 17 сентября, предоставленным Городу55, на карантин ушли 85 классов в 25 школах, а также 12 групп в 10 детских садах.
Заболеваемость растет с начала осени из-за резкого изменения погоды, снижения общего иммунитета и большого скопления людей после выхода с летних каникул и отпусков. Завкафедрой экстремальной и доказательной медицины омского медуниверситета Николай Николаев прогнозирует, что наибольшая волна заболеваемости будет в начале и конце зимы.