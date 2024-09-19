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Posted 19 сентября, 04:00

Published 19 сентября, 04:00

Modified 19 сентября, 04:42

Updated 19 сентября, 04:42

Омичей до следующего года оставили без детской поликлиники из-за потопа

Потоп. Омичей с Левобережья оставили без детской поликлиники до следующего года

19 сентября 2024, 04:00
Фото: 1MI

Омичей до следующего года оставили без детской поликлиники из-за потопа

Им предстоит минимум до весны ездит в другой филиал через перекрытый бульвар Архитекторов.

В Омске жителей 11-го и 12-го микрорайонов Левобережья оставили без детской поликлиники почти на год. Еще в середине июля одноэтажное здание филиала №3 поликлиники №2 имени Скворцова на улице Дмитриева 13/1 затопило из-за сильного ливня. Уже на тот момент учреждении проходил ремонт. Напомним, что этим летом на Омск обрушились рекордные ливни. В июле обновился исторический максимум, который до этого был установлен в 2006 году. За сутки в городе выпало 174% месячной нормы осадков.

«В связи с вскрытием кровли произошел серьезный потоп из-за ливней. На данный момент работы приостановили, и, как выяснилось, главврач не хочет доделывать, то что начал, а средства, которые предназначались именно нашему филиалу, направил на другой филиал», — сообщали омичи.

В региональном минздраве Городу55 сообщили, что изначально на объекте планировали полностью заменить крышу и инженерные коммуникации. Однако в 2024 году еще выделили деньги на проведение внутренних отделочных работ.

«Готовится сметная документация для проведения торгов и работ в помещениях здания филиала. Все ремонтные работы будут завершены одним этапом. Ориентировочный срок окончания работ — первый квартал 2025 года», — отметили в ведомстве.

Таким образом, филиал детской поликлиники откроется не раньше марта следующего года. На время его закрытия участковых педиатров распределили в основное здание поликлиники на Путилова, 5. Теперь, чтобы попасть на прием к врачу, родителям со своими детьми приходится добираться через перекрытый бульвар Архитекторов.

А заболеваемость в регионе, напомним, растет каждую неделю. За неделю с 9 по 15 сентября в Омской области зарегистрирован 381 случай заболевания COVID-19. А, по данным департамента образования на 17 сентября, предоставленным Городу55, на карантин ушли 85 классов в 25 школах, а также 12 групп в 10 детских садах.

Заболеваемость растет с начала осени из-за резкого изменения погоды, снижения общего иммунитета и большого скопления людей после выхода с летних каникул и отпусков. Завкафедрой экстремальной и доказательной медицины омского медуниверситета Николай Николаев прогнозирует, что наибольшая волна заболеваемости будет в начале и конце зимы.

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#Ольга Скворцова#Ремонт#Омск#Минздрав#Дети#Поликлиника#Врачи#Левобережье#Затопление
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