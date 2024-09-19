Потоп. Омичей с Левобережья оставили без детской поликлиники до следующего года

В Омске жителей 11-го и 12-го микрорайонов Левобережья оставили без детской поликлиники почти на год. Еще в середине июля одноэтажное здание филиала №3 поликлиники №2 имени Скворцова на улице Дмитриева 13/1 затопило из-за сильного ливня. Уже на тот момент учреждении проходил ремонт. Напомним, что этим летом на Омск обрушились рекордные ливни. В июле обновился исторический максимум, который до этого был установлен в 2006 году. За сутки в городе выпало 174% месячной нормы осадков.