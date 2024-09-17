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Posted 17 сентября, 12:58

Published 17 сентября, 12:58

Modified 17 сентября, 13:01

Updated 17 сентября, 13:01

Жителей Кировского и Советского округов ждет месяц перебоев с холодной водой

До 20 октября. Жителей двух округов Омска предупредили о перебоях с холодной водой

17 сентября 2024, 12:58
Фото: 1MI

Жителей Кировского и Советского округов ждет месяц перебоев с холодной водой

В омском отделении Росводоканала предупредили, что из-за ремонта бульвара Архитекторов жители Кировского и Советского округов столкнутся со снижением параметров водоснабжения.

С 5 сентября по 20 октября сотрудники водоканала проводят ремонт водоводов диаметром 1000 — 1200 мм на участке бульвара Архитекторов.

В этот же период жителей Советского и Кировского округов Омска ждут перебои с холодной водой. Как сообщили в омском отделении Росводоканала, снижение параметров водоснабжения будет происходить в часы максимального потребления.

Напомним, что день назад в нескольких домах Центрального округа неожиданно отключили газ. Местные рассказали, что областная газовая компания не только не предупредила людей о проблемах, но и оставила их в неведении о сроках восстановления подачи газа. Позже в администрации сообщили, что доступ к ресурсу перекрывали из-за загазованности на сетях.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода
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