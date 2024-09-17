До 20 октября. Жителей двух округов Омска предупредили о перебоях с холодной водой

Напомним, что день назад в нескольких домах Центрального округа неожиданно отключили газ. Местные рассказали, что областная газовая компания не только не предупредила людей о проблемах, но и оставила их в неведении о сроках восстановления подачи газа. Позже в администрации сообщили, что доступ к ресурсу перекрывали из-за загазованности на сетях.