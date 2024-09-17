До 20 октября. Жителей двух округов Омска предупредили о перебоях с холодной водой

Posted 17 сентября, 12:58
Published 17 сентября, 12:58
Modified 17 сентября, 13:01
Updated 17 сентября, 13:01
С 5 сентября по 20 октября сотрудники водоканала проводят ремонт водоводов диаметром 1000 — 1200 мм на участке бульвара Архитекторов.
В этот же период жителей Советского и Кировского округов Омска ждут перебои с холодной водой. Как сообщили в омском отделении Росводоканала, снижение параметров водоснабжения будет происходить в часы максимального потребления.
Напомним, что день назад в нескольких домах Центрального округа неожиданно отключили газ. Местные рассказали, что областная газовая компания не только не предупредила людей о проблемах, но и оставила их в неведении о сроках восстановления подачи газа. Позже в администрации сообщили, что доступ к ресурсу перекрывали из-за загазованности на сетях.