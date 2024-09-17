В Центральном округе Омска неожиданно отключили газ

Уже сутки жители домов по адресам Орджоникидзе 268, 268а, 270 и 270а остаются без газа. Как рассказали омичи в соцсетях, омская областная газовая компания не только не предупредила людей о проблемах, но и оставила их в неведении о сроках восстановления подачи газа. Причиной отключения стало отсутствие экспертизы промышленной безопасности резервуарных установок.