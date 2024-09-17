В Центральном округе Омска неожиданно отключили газ

Posted 17 сентября, 02:59
Published 17 сентября, 02:59
Modified 17 сентября, 03:46
Updated 17 сентября, 03:46
Уже сутки жители домов по адресам Орджоникидзе 268, 268а, 270 и 270а остаются без газа. Как рассказали омичи в соцсетях, омская областная газовая компания не только не предупредила людей о проблемах, но и оставила их в неведении о сроках восстановления подачи газа. Причиной отключения стало отсутствие экспертизы промышленной безопасности резервуарных установок.
«Почему от этого должны страдать люди? Сколько можно издеваться? На улице холодает, как быть без отопления и горячей воды?» — говорится в жалобе.
В диспетчерской омичам отвечают, что газ отключили на неопределенный срок. Омичи просят мэра и губернатора помочь им решить эту проблему. Тем не менее, на сервисе администрации говорится, что газ уже включили. Его пришлось перекрыть из-за загазованности на сетях.
Ранее Город55 писал о сроках строительства нового газопровода на 19-й Линии. В 2025 году ожидается полное восстановление системы. Пока что газ запустят по резервным источникам.