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Posted 17 сентября, 02:59

Published 17 сентября, 02:59

Modified 17 сентября, 03:46

Updated 17 сентября, 03:46

Иллюстрация

В Центральном округе Омска неожиданно отключили газ

17 сентября 2024, 02:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи из Центрального округа внезапно остались без газа

Газоснабжение в настоящий момент уже восстановлено, утверждается на сайте мэрии.

Уже сутки жители домов по адресам Орджоникидзе 268, 268а, 270 и 270а остаются без газа. Как рассказали омичи в соцсетях, омская областная газовая компания не только не предупредила людей о проблемах, но и оставила их в неведении о сроках восстановления подачи газа. Причиной отключения стало отсутствие экспертизы промышленной безопасности резервуарных установок.

«Почему от этого должны страдать люди? Сколько можно издеваться? На улице холодает, как быть без отопления и горячей воды?» — говорится в жалобе.

В диспетчерской омичам отвечают, что газ отключили на неопределенный срок. Омичи просят мэра и губернатора помочь им решить эту проблему. Тем не менее, на сервисе администрации говорится, что газ уже включили. Его пришлось перекрыть из-за загазованности на сетях.

Скриншот сайта мэрииСкриншот сайта мэрии
Скриншот сайта мэрии. Фото: dom.admomsk.ru

Ранее Город55 писал о сроках строительства нового газопровода на 19-й Линии. В 2025 году ожидается полное восстановление системы. Пока что газ запустят по резервным источникам.

Два месяца после пожара. Когда в Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Отопление#Россия#Жители#Администрация#Новости#Отключение газа
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