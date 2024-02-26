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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

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Президент омского ФК «Иртыш» приторговывает китайским чаем со своим именем

26 февраля 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney
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Пуэр от Дмитрия Сычева продается на маркетплейсах. В каждой пачке вложен автограф.

Город55 заметил, что президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев, помимо спортивно-руководящей деятельности, занимается продажей китайского чай сорта пуэр. Ссылка размещена у него на личной странице ВКонтакте.

«Уникальный напиток, который был создан лично Дмитрием Сычевым», — гласит объявление.
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Фото: wildberries

Чай расфасован по пачкам массой 357 граммов, цена — 1646 рублей. В настоящий момент у товара 6 отзывов, общая оценка — 4,8, продано более 240 единиц.

«Нереально круто, классная идея с автографом в каждой пачке», — написал один из покупателей.

Ранее Город55 сообщал, что трансферная стоимость игроков омского «Иртыша» составляет 3,7 млн евро.

Как четвертинка Роналду. Омский футбольный клуб «Иртыш» оценили в 3,7 млн евро
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#Бизнес#Футбол#Омск#ВКонтакте#Иртыш#Евгений Игишев#Автограф#Дмитрий Сычев
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