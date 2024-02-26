Президент омского ФК «Иртыш» приторговывает китайским чаем со своим именем

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Город55 заметил, что президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев, помимо спортивно-руководящей деятельности, занимается продажей китайского чай сорта пуэр. Ссылка размещена у него на личной странице ВКонтакте.
«Уникальный напиток, который был создан лично Дмитрием Сычевым», — гласит объявление.
Чай расфасован по пачкам массой 357 граммов, цена — 1646 рублей. В настоящий момент у товара 6 отзывов, общая оценка — 4,8, продано более 240 единиц.
«Нереально круто, классная идея с автографом в каждой пачке», — написал один из покупателей.
Ранее Город55 сообщал, что трансферная стоимость игроков омского «Иртыша» составляет 3,7 млн евро.