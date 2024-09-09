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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

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Под Омском за 47 млн выставили на продажу базу отдыха с прудом и рыбками

9 сентября 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney
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Комплекс находится в селе Надеждино. Общая площадь помещений составляет 450 квадратных метров.

В Омском районе в селе Надеждино выставили на продажу базу отдыха «Отрадная». Общая площадь помещений составляет 450 квадратных метров. Цена готового бизнеса — 46,7 млн рублей.

«Внутри расположена уютная гостиная, банкетный зал с камином, русская баня, шикарный бассейн с зоной отдыха, 5 спален, комната для персонала и кухня. Усадьба выполнена из экологически чистых, природных материалов», — говорится в объявлении.
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На территории базы расположены пруд с рыбой и мангальная зона. Земля находится в собственности.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу комплекс «Пиратский остров». Собственник просит за него 120 млн рублей.

В Омске за 120 млн выставили на продажу «Пиратский остров» с яхт-клубом
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#Евгений Игишев#Бизнес#Продажа#База отдыха#Комплекс#Продажа бизнеса
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