Под Омском за 47 млн выставили на продажу базу отдыха с прудом и рыбками

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Омском районе в селе Надеждино выставили на продажу базу отдыха «Отрадная». Общая площадь помещений составляет 450 квадратных метров. Цена готового бизнеса — 46,7 млн рублей.
«Внутри расположена уютная гостиная, банкетный зал с камином, русская баня, шикарный бассейн с зоной отдыха, 5 спален, комната для персонала и кухня. Усадьба выполнена из экологически чистых, природных материалов», — говорится в объявлении.
На территории базы расположены пруд с рыбой и мангальная зона. Земля находится в собственности.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу комплекс «Пиратский остров». Собственник просит за него 120 млн рублей.