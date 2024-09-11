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Posted 11 сентября, 11:49

Published 11 сентября, 11:49

Modified 11 сентября, 11:52

Updated 11 сентября, 11:52

Иллюстрация

Омские спасатели МЧС потушили пожар в доме-интернате

11 сентября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске в доме-интернате произошел пожар

Сегодня днем в омском доме-интернате произошел пожар, огонь распространился на площади 10 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня 11 сентября, в омском доме-интернате случился пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:06, на место отправились 27 спасателей и семь пожарных машин.

К счастью, обошлось без жертв. Еще до приезда сотрудников МЧС из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 50 человек. Информации о пострадавших также не поступало.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, возгорание произошло на третьем этаже и распространилась на площади 10 квадратных метров. Огонь удалось окончательно потушить в 17:23. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Фото: МЧС России по Омской области.
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