Омские спасатели МЧС потушили пожар в доме-интернате

Posted 11 сентября, 11:49
Published 11 сентября, 11:49
Modified 11 сентября, 11:52
Updated 11 сентября, 11:52
Сегодня 11 сентября, в омском доме-интернате случился пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:06, на место отправились 27 спасателей и семь пожарных машин.
К счастью, обошлось без жертв. Еще до приезда сотрудников МЧС из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 50 человек. Информации о пострадавших также не поступало.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, возгорание произошло на третьем этаже и распространилась на площади 10 квадратных метров. Огонь удалось окончательно потушить в 17:23. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.