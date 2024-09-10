В Омске из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок проезжей части

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Омичей предупредили о перекрытии части улицы 3-я Транспортная из-за ремонта железнодорожного переезда. Работы будут проводиться в два этапа: с 23:30 16 сентября до 05:30 17 сентября и с 23:30 17 сентября до 5:30 18 сентября. В это время автолюбители не смогут проезжать по участку в районе строения 1/1 по улице 1-я Индустриальная.
В мэрии омичам предложили объезжать перекрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и 1-я Индустриальная. Также временно изменятся и маршруты общественного транспорта: в объезд улицы 3-й Транспортной последуют автобусы №8Н, 63, 68 и 97.
Напомним, что скоро в Омске также изменится схема движения некоторых трамваев. Из-за ремонта путей в Амурском поселке, трамвайные маршруты № 1, 4 и 7 будут ездить по измененной схеме с 20:30 часов 11 сентября до 5:30 часов 12 сентября и с 20:30 часов 13 сентября до 5:30 часов 14 сентября.