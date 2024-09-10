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В Омске из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок проезжей части

В Омске из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок проезжей части

10 сентября 2024, 11:54
Фото: 1MI
В городской администрации омичей предупредили, что из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок улицы 3-я Транспортная, работы будут проводиться в два этапа.

Омичей предупредили о перекрытии части улицы 3-я Транспортная из-за ремонта железнодорожного переезда. Работы будут проводиться в два этапа: с 23:30 16 сентября до 05:30 17 сентября и с 23:30 17 сентября до 5:30 18 сентября. В это время автолюбители не смогут проезжать по участку в районе строения 1/1 по улице 1-я Индустриальная.

В мэрии омичам предложили объезжать перекрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и 1-я Индустриальная. Также временно изменятся и маршруты общественного транспорта: в объезд улицы 3-й Транспортной последуют автобусы №8Н, 63, 68 и 97.

Фото: Пресс-центр администрации города Омска

Напомним, что скоро в Омске также изменится схема движения некоторых трамваев. Из-за ремонта путей в Амурском поселке, трамвайные маршруты № 1, 4 и 7 будут ездить по измененной схеме с 20:30 часов 11 сентября до 5:30 часов 12 сентября и с 20:30 часов 13 сентября до 5:30 часов 14 сентября.

Ранее отмененный и новый. С 1 января в Омске запустят еще два автобусных маршрута
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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Дорожный ремонт#Дорожные знаки#Новости#Перекрытие#Дорожники#Дорожное движение#Ремонтные работы
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