В Омске из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок проезжей части

Омичей предупредили о перекрытии части улицы 3-я Транспортная из-за ремонта железнодорожного переезда. Работы будут проводиться в два этапа: с 23:30 16 сентября до 05:30 17 сентября и с 23:30 17 сентября до 5:30 18 сентября. В это время автолюбители не смогут проезжать по участку в районе строения 1/1 по улице 1-я Индустриальная.