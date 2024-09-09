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Ранее отмененный и новый. С 1 января в Омске запустят еще два автобусных маршрута

9 сентября 2024, 10:40
Фото: 1MI
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В 2025 году для омичей собираются запустить два новых автобусных маршрута

Первый под №66 свяжет улицы 1-ю Учхозную и Партизанскую, второй под №39 — поселок Чкаловский со Степным.

В следующем году в Омске планируют запустить автобусные маршруты №66 и №39. Информация о них 5 сентября появилась в реестре муниципальных маршрутов.

Автобусы по маршруту №66, который ранее уже «работал» в городе, проследуют от улицы 1-я Учхозная до Партизанской. Протяженность маршрута составит 24 км, обслуживать маршрут будут 4 автобуса среднего класса. Среди промежуточных остановок, например, улица 25-я Линия, Городской музей, Театральная площадь, Библиотека им. Пушкина, Телецентр, ДК «Звездный» и др.

Транспорт по маршруту №39 будет ходить от улицы Романенко в поселке Чкаловский до поселка Степной (СНТ «Ивушка»). Обслуживать маршрут протяженностью 31,2 км будут шесть автобусов среднего класса. Воспользоваться новыми маршрутами омичи по планам смогут уже с 1 января 2025 года.

Ранее Город55, напомним, рассказывал о временном ограничении движения трамваев. Связано оно с предстоящим ремонтом трамвайных путей в Амурском поселке.

По просьбе горожан. В Омске поменяют схему движения автобуса №88
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Новости#Маршрут
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