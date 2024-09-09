Ранее отмененный и новый. С 1 января в Омске запустят еще два автобусных маршрута

Транспорт по маршруту №39 будет ходить от улицы Романенко в поселке Чкаловский до поселка Степной (СНТ «Ивушка»). Обслуживать маршрут протяженностью 31,2 км будут шесть автобусов среднего класса. Воспользоваться новыми маршрутами омичи по планам смогут уже с 1 января 2025 года.