Ранее отмененный и новый. С 1 января в Омске запустят еще два автобусных маршрута

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В следующем году в Омске планируют запустить автобусные маршруты №66 и №39. Информация о них 5 сентября появилась в реестре муниципальных маршрутов.
Автобусы по маршруту №66, который ранее уже «работал» в городе, проследуют от улицы 1-я Учхозная до Партизанской. Протяженность маршрута составит 24 км, обслуживать маршрут будут 4 автобуса среднего класса. Среди промежуточных остановок, например, улица 25-я Линия, Городской музей, Театральная площадь, Библиотека им. Пушкина, Телецентр, ДК «Звездный» и др.
Транспорт по маршруту №39 будет ходить от улицы Романенко в поселке Чкаловский до поселка Степной (СНТ «Ивушка»). Обслуживать маршрут протяженностью 31,2 км будут шесть автобусов среднего класса. Воспользоваться новыми маршрутами омичи по планам смогут уже с 1 января 2025 года.
Ранее Город55, напомним, рассказывал о временном ограничении движения трамваев. Связано оно с предстоящим ремонтом трамвайных путей в Амурском поселке.