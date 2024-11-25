gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Дорожники

Выбрать дату
Ноябрь
Снег и лед не ждут: омские дорожники стали работать круглосуточно
Мэр Омска Сергей Шелест подытожил итоги работы дорожных служб в выходные.
25 ноября, 05:07
Октябрь
Губернатор Хоценко рассказал о ремонте важной дороги в Омской области
Дорожники обновили еще несколько километров полотна на участке трассы в границах Омского и Кормиловского районов.
12 октября, 05:55
Северный ветер. В Омской области снесло столб, оставив село без связи
11 октября, 08:24
160 тонн песка и соли. В Омске дорожники борются с последствиями снегопада и гололеда
Гололед образовался на всех центральных улицах, в городе много пробок.
11 октября, 06:16
Сентябрь
Просят пересмотреть проект. Омский зоопарк может остаться без въезда из-за дорожников
13 сентября, 08:21
В Омске из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок проезжей части
В городской администрации омичей предупредили, что из-за ремонта ж/д переезда перекроют участок улицы 3-я Транспортная, работы будут проводиться в два этапа.
10 сентября, 11:54
Август
Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня
12 августа, 14:51
Июль
В Октябрьском округе Омска заработала отдельная полоса для общественного транспорта
О запуске полосы для общественного транспорта рассказал мэр города Сергей Шелест, «выделенка» появилась на участке улицы Богдана Хмельницкого.
31 июля, 12:00
Готов на треть. Омичам рассказали, как идет реконструкция бульвара Архитекторов
15 июля, 08:59
Июнь
Для разгрузки участка. На Левом берегу Омска изменили режим работы двух светофоров
Об изменениях в работе светофоров рассказал мэр города Сергей Шелест, корректировки внесены для улучшения пропускной способности перекрестков на улице Волгоградской.
10 июня, 09:18
Май
Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов
С 1 июля для проезда омичей станут доступны две полосы бульвара Архитекторов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
28 мая, 08:08
Страшно передвигаться. В Омской области с трудом отремонтировали проблемную дорогу
На состояние дорожного покрытия на улице Буденного в рабочем поселке Любинский неоднократно жаловались местные жители, проблема была устранена только после вмешательства прокуратуры.
28 мая, 07:02
Готовность 98%. В Омске снова изменили схему движения на Ленинградском мосту
23 мая, 05:17
Апрель
Только на внедорожнике. В Омске дорога у жилого дома погрязла в грязи
Жители дома №39 на 2-й Трамвайной улице не могут пользоваться дорогой во дворе из-за обилия грязи, по их словам, проехать по участку может только внедорожник.
18 апреля, 13:51
В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки
17 апреля, 13:56
Работают спецслужбы. В центре Омска из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы
На перекрестке в центре Омска аварийная бригада проводит работы по восстановлению движения троллейбусных маршрутов.
17 апреля, 12:22
Март
В администрации Омска рассказали о ходе борьбы с весенним паводком
Пресс-служба администрации Омска опубликовала новые данные о работе управления дорожного хозяйства и благоустройства — все технические и людские резервы управления борются с подтоплениями буквально «без выходных»: сложившаяся ситуация вынуждает к работе в режиме буднего дня.
31 марта, 07:58
На бульваре Архитекторов для омичей на время ремонта установили временные пешеходники
27 марта, 11:10
Февраль
На безвозмездной основе. Омские предприятия взялись за чистку города
14 февраля, 02:54
Январь
Ночью на дороги Омска вышли 60 единиц техники для борьбы со снегом
В первую очередь дорожники очистили основные магистрали.
27 января, 04:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика