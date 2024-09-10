Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу лидера группы вымогателей

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова, который признан виновным в вымогательстве и покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога. Ранее Куйбышевский районный суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы.
Установлено, что в августе 2022 года Джабраилов стал лидером организованной группы, которая угрожала директору одного из омских сельскохозяйственных предприятий и требовала у него 20 миллионов рублей. Потерпевший отказал, за что трое участников группировки подожгли земли сельхозназначения и технику мужчины, но дождь погасил пламя.
Вину в преступлении Альви Джабраилов в полном объеме не признал. Областной суд посчитал приговор обоснованным и не стал изменять его.