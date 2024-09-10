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Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу лидера группы вымогателей

Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу лидера группы вымогателей

10 сентября 2024, 13:50
Фото: Прокуратура Омской области
Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова и оставил его приговор без изменений.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию по делу замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова, который признан виновным в вымогательстве и покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога. Ранее Куйбышевский районный суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы.

Установлено, что в августе 2022 года Джабраилов стал лидером организованной группы, которая угрожала директору одного из омских сельскохозяйственных предприятий и требовала у него 20 миллионов рублей. Потерпевший отказал, за что трое участников группировки подожгли земли сельхозназначения и технику мужчины, но дождь погасил пламя.

Вину в преступлении Альви Джабраилов в полном объеме не признал. Областной суд посчитал приговор обоснованным и не стал изменять его.

В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Новости#Вымогательство#Приговор суда#Приговоры
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