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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Лидеры омской преступной группировки получили свои приговоры за вымогательство

Стали известны итоги громкого дела замглавы омской чеченской диаспоры Джабраилова

30 июля 2024, 07:19
Фото: УФСБ по Омской области

Лидеры омской преступной группировки получили свои приговоры за вымогательство

В Куйбышевском районном суде озвучили приговор, подготовленный для лидера омской чеченско-ингушской общины и его сообщников. Их обвинили в создании межэтнического организованного преступного сообщества.

Согласно материалам дела, преступная группа, состоящая из представителей различных национальных общин, занималась вымогательством денежных средств у руководителей коммерческих структур. В августе 2022 года они применили шокирующие методы давления: под угрозой физической расправы и поджога имущества принуждали одного из бизнесменов передать им 20 миллионов рублей.

Следствие установило, что преступление в Новосибирской области тщательно планировалось. Члены группировки использовали автотранспортные средства, камуфлированную одежду и даже канистры с дизельным топливом для своих злодеяний.

«Не обнаружив дорогостоящую сельскохозяйственную технику, которую планировалось уничтожить, обвиняемые подожгли все посевы, однако начавшийся дождь не позволил огню распространиться», — отметили в полиции.

Преступные намерения организованной группы были пресечены благодаря совместным усилиям региональных Управлений ФСБ и МВД России, которые провели оперативно-розыскные мероприятия с поддержкой Росгвардии. В результате задержания восемь членов преступного сообщества были пойманы с поличным.

Фото: УФСБ по Омской области

Приговором суда зампредседателя Чечено-Ингушской общины Альви Джабраилова признали виновным в вымогательстве и покушении на уничтожение имущества. Лидер группировки получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщники — от 7 до 9 лет.

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#Общество#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Приговор#Новости#Вымогательство#Альви Джабраилов#УФСБ Омской области
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