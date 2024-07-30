Стали известны итоги громкого дела замглавы омской чеченской диаспоры Джабраилова

Согласно материалам дела, преступная группа, состоящая из представителей различных национальных общин, занималась вымогательством денежных средств у руководителей коммерческих структур. В августе 2022 года они применили шокирующие методы давления: под угрозой физической расправы и поджога имущества принуждали одного из бизнесменов передать им 20 миллионов рублей.