Стали известны итоги громкого дела замглавы омской чеченской диаспоры Джабраилова

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Согласно материалам дела, преступная группа, состоящая из представителей различных национальных общин, занималась вымогательством денежных средств у руководителей коммерческих структур. В августе 2022 года они применили шокирующие методы давления: под угрозой физической расправы и поджога имущества принуждали одного из бизнесменов передать им 20 миллионов рублей.
Следствие установило, что преступление в Новосибирской области тщательно планировалось. Члены группировки использовали автотранспортные средства, камуфлированную одежду и даже канистры с дизельным топливом для своих злодеяний.
«Не обнаружив дорогостоящую сельскохозяйственную технику, которую планировалось уничтожить, обвиняемые подожгли все посевы, однако начавшийся дождь не позволил огню распространиться», — отметили в полиции.
Преступные намерения организованной группы были пресечены благодаря совместным усилиям региональных Управлений ФСБ и МВД России, которые провели оперативно-розыскные мероприятия с поддержкой Росгвардии. В результате задержания восемь членов преступного сообщества были пойманы с поличным.
Приговором суда зампредседателя Чечено-Ингушской общины Альви Джабраилова признали виновным в вымогательстве и покушении на уничтожение имущества. Лидер группировки получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщники — от 7 до 9 лет.