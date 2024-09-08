Приревновал. Сельчанка из Омской области попала в больницу из-за рукоприкладства мужа

К сожалению, этот инцидент не был единственным для сотрудников полиции: за субботу им пришлось рассмотреть более 700 сообщений о преступлениях и происшествиях. Больше 30 из них стали поводом для возбуждения уголовных дел. Кроме того, в дежурные части обратилось 16 омичей, пострадавших от мошенников.