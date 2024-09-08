Приревновал. Сельчанка из Омской области попала в больницу из-за рукоприкладства мужа

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Как рассказали в пресс-центре УМВД по Омской области, в минувшую субботу сотрудники полиции задержали в селе Морозовка 39-летнего мужчину, «поднявшего руку» на собственную жену. Как отметил представитель пресс-службы, женщина серьезно пострадала: ее, с переломами ребер и ушибами, пришлось госпитализировать — сейчас она находится под наблюдением врачей.
Также под наблюдением, только уже полицейских, пока что будет находиться и «ревнивец»: в отношении его было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — мужчина находится под подпиской о невыезде.
К сожалению, этот инцидент не был единственным для сотрудников полиции: за субботу им пришлось рассмотреть более 700 сообщений о преступлениях и происшествиях. Больше 30 из них стали поводом для возбуждения уголовных дел. Кроме того, в дежурные части обратилось 16 омичей, пострадавших от мошенников.
Напомним, ранее Город55 сообщал о розыске школьника, на сутки пропавшего из поля зрения родителей: как оказалось, мальчик все это время был у своего друга.