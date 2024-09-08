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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

иллюстрация

Приревновал. Сельчанка из Омской области попала в больницу из-за рукоприкладства мужа

8 сентября 2024, 05:33
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Сельчанка из Омской области оказалась в больнице из-за побоев мужа

Следствие продолжает разбираться в причинах и обстоятельствах семейной «неурядицы»: предварительно, конфликт вспыхнул из-за ненависти.

Как рассказали в пресс-центре УМВД по Омской области, в минувшую субботу сотрудники полиции задержали в селе Морозовка 39-летнего мужчину, «поднявшего руку» на собственную жену. Как отметил представитель пресс-службы, женщина серьезно пострадала: ее, с переломами ребер и ушибами, пришлось госпитализировать — сейчас она находится под наблюдением врачей.

Также под наблюдением, только уже полицейских, пока что будет находиться и «ревнивец»: в отношении его было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — мужчина находится под подпиской о невыезде.

К сожалению, этот инцидент не был единственным для сотрудников полиции: за субботу им пришлось рассмотреть более 700 сообщений о преступлениях и происшествиях. Больше 30 из них стали поводом для возбуждения уголовных дел. Кроме того, в дежурные части обратилось 16 омичей, пострадавших от мошенников.

Напомним, ранее Город55 сообщал о розыске школьника, на сутки пропавшего из поля зрения родителей: как оказалось, мальчик все это время был у своего друга.

Стало известно, где сутки находился пропавший омский школьник со шрамом на лбу
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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омская область#Уголовное дело#Медицина#Ревность#Новости#Госпитализация#Преступления#Семейное насилие
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