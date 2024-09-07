Стало известно, где сутки находился пропавший омский школьник со шрамом на лбу

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Утром в субботу, 7 сентября, в полиции сообщили о поисках 13-летнего школьника. Накануне он ушел из дома по улице Ватутина и не вернулся. Сутки о его местонахождении не было известно. Ориентировку на мальчика также разместили в поисково-спасательных отрядах.
Спустя несколько часов правоохранители сообщили, что мальчик вернулся домой, с ним все хорошо. Город55 узнал в УМВД по Омской области, где все это время был ребенок.
«Находился у друга, проживающего в Кировском округе, там его и обнаружили сотрудники полиции», — сообщили нашему изданию в полиции.