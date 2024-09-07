Стало известно, где сутки находился пропавший омский школьник со шрамом на лбу

Утром в субботу, 7 сентября, в полиции сообщили о поисках 13-летнего школьника. Накануне он ушел из дома по улице Ватутина и не вернулся. Сутки о его местонахождении не было известно. Ориентировку на мальчика также разместили в поисково-спасательных отрядах.