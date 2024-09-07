gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Стало известно, где сутки находился пропавший омский школьник со шрамом на лбу

Стало известно, где сутки находился пропавший омский школьник со шрамом на лбу

7 сентября 2024, 07:39
Фото: 1MI
Накануне он ушел из дома и не вернулся. Волонтеры и правоохранители разместили ориентировки, и спустя несколько часов после этого ребенка нашли.

Утром в субботу, 7 сентября, в полиции сообщили о поисках 13-летнего школьника. Накануне он ушел из дома по улице Ватутина и не вернулся. Сутки о его местонахождении не было известно. Ориентировку на мальчика также разместили в поисково-спасательных отрядах.

Спустя несколько часов правоохранители сообщили, что мальчик вернулся домой, с ним все хорошо. Город55 узнал в УМВД по Омской области, где все это время был ребенок.

«Находился у друга, проживающего в Кировском округе, там его и обнаружили сотрудники полиции», — сообщили нашему изданию в полиции.
Что делать, если пропал человек в Омске
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Полиция#Омск#Омская область#Школьник#Поиск#Пропажа#Спасение
Подпишитесь
Экс-главу омского следкома Олега Винникова назначили на новую должность
Сегодня, 04:24
«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»
Сегодня, 03:19
В омской школе шестиклассница порезала одноклассника канцелярским ножом
Сегодня, 03:55
Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом
Сегодня, 05:49
«В наших алкомаркетах». Вино бизнесмена Шкуренко появилось в омских магазинах
Сегодня, 03:00
Сухие сутки. В Омской области на один день приостановят продажу алкоголя
Сегодня, 10:39