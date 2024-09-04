Успела взять миллионный кредит. Полицейские спасли омичку от телефонных мошенников

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В одном из торговых центров Омска полицейские обратили внимание на женщину, которая пыталась перевести деньги через банкомат и сильно нервничала. Стажер УМВД не дала омичке совершить операцию, но потерпевшая продолжила общаться с мошенниками и выбежала из здания.
Правоохранители вновь остановили женщину, но уже на улице. Как выяснилось, аферист представился работником компании сотовой связи и убедил 58-летнюю омичку передавать ему поступившие на телефон коды. После этого якобы представители ФСБ сообщили, что ее средства находятся в опасности.
В результате женщина оформила кредит на сумму 1 750 000 рублей и успела отправить мошенникам часть суммы. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».