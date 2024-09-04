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Полицейские не дали омичке перевести деньги телефонным мошенникам

Успела взять миллионный кредит. Полицейские спасли омичку от телефонных мошенников

4 сентября 2024, 14:08
Фото: 1MI

Полицейские не дали омичке перевести деньги телефонным мошенникам

Сотрудница полиции не дала 58-летней омичке перевести крупную сумму аферистам, во время общения с мошенниками потерпевшая успела взять миллионный кредит.

В одном из торговых центров Омска полицейские обратили внимание на женщину, которая пыталась перевести деньги через банкомат и сильно нервничала. Стажер УМВД не дала омичке совершить операцию, но потерпевшая продолжила общаться с мошенниками и выбежала из здания.

Правоохранители вновь остановили женщину, но уже на улице. Как выяснилось, аферист представился работником компании сотовой связи и убедил 58-летнюю омичку передавать ему поступившие на телефон коды. После этого якобы представители ФСБ сообщили, что ее средства находятся в опасности.

В результате женщина оформила кредит на сумму 1 750 000 рублей и успела отправить мошенникам часть суммы. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Мошеничество#Новости#Телефонные мошенники#Дистанционное мошенничество#Интернет-мошенничество
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