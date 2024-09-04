Успела взять миллионный кредит. Полицейские спасли омичку от телефонных мошенников

Правоохранители вновь остановили женщину, но уже на улице. Как выяснилось, аферист представился работником компании сотовой связи и убедил 58-летнюю омичку передавать ему поступившие на телефон коды. После этого якобы представители ФСБ сообщили, что ее средства находятся в опасности.