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Скульптор

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Сентябрь
Новые бюсты на аллее олимпийцев и Симфоспорт: для омичей устроили масштабный праздник
8 сентября, 02:00
Май
В следующем году рядом с омским цирком появится скульптура его основателя
Проект скульптуры разработал московский скульптор Андрей Следков, он готов отлить ее из бронзы и передать в Омск для установки на скамье в городском зеленом уголке.
24 мая, 13:11
Февраль
Обнаженные женщины и 10 тонн металла. В Омске открылась выставка скульптора Капралова
10 февраля, 06:48
«Украли идею». Скульптор Любочки рассказал, что больше не хочет работать в Омске
По словам Сергея Норышева, идея памятника Бухгольцу изначально принадлежала ему, однако потом ее украли.
10 февраля, 06:30

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