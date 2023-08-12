Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев

Мэр Омска Сергей Шелест сказал, что аллея олимпийцев станет новой точкой притяжения, особенно для молодежи. Впрочем, поживем-увидим, будет ли это действительно так. Кроме того, Шелест намекнул, что аллея в случае появления новых олимпийских чемпионов в Омске пополнится новыми бюстами, и город опять попробует договориться, чтобы для него это было бесплатно.