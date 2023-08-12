Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
12 августа, в День физкультурника, в Омске торжественно открыли аллею с 22 бронзовыми бюстами олимпийских спортсменов. Разместились они на набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейным мостом.
Пока депутаты, политики, омские спортсмены и гости города смотрели концерт в зале филармонии, на набережной шли последние приготовления: зачем-то помыли асфальт, а скульптуры скрывались под белой тканью.
После концерта по улицам Ленина и Думской прошел парад спортсменов. Во главе — прославленные олимпийские чемпионы из Омской области и России. Атмосферу всему задавали барабанщики. К моменту, когда колонна дошла до аллеи и установленной сцены, там уже было не протолкнуться, и это несмотря на пасмурный и довольно холодный день.
Затем под овации собравшихся на праздник омичей на сцену начали подниматься олимпийские спортсмены. А первые лица региона и меценат, по инициативе и за счет которого и появилась аллея, обратились к присутствующим и подписали прямо на сцене соглашение о передаче аллеи городу.
«Омск любит спорт и будет продолжать его любить. Аллея — это напоминание о нашем прошлом, о нашем настоящем. Я уверен, что аллея олимпийских чемпионов зажжет огромное количество новых талантов, новых звездочек и количество бюстов олимпийских чемпионов у нас будет только прибавляться», — сказал на открытии врио губернатора Виталий Хоценко.
Мэр Омска Сергей Шелест сказал, что аллея олимпийцев станет новой точкой притяжения, особенно для молодежи. Впрочем, поживем-увидим, будет ли это действительно так. Кроме того, Шелест намекнул, что аллея в случае появления новых олимпийских чемпионов в Омске пополнится новыми бюстами, и город опять попробует договориться, чтобы для него это было бесплатно.
После этого все присутствующие отправились смотреть, какими получились статуи. Заодно спортсмены фотографировались с омичами и раздавали автографы. Процесс из большого количества желающих сделать кадры на память растянулся.
Над созданием 22 бронзовых бюстов олимпийских спортсменов трудился скульптор Сергей Полегаев. Впрочем, архитекторы и омичи критиковали внешний вид скульптур и отмечали, что не очень-то по ним можно узнать олимпийских чемпионов.
Но этому нашлось объяснение у мецената Сергея Козубенко, спонсировавшего проект:
«Я доволен работой Полегаева. Он выполнил ее в короткий срок, очень точечно. Очень угадал с образами, хотя многих не было. Многих он „писал“ только по фотографиям, фотографии плохие. Кто-то говорил, напиши меня молодого, красивого, а на фотографии уже не молодой и красивый».
Без недочетов тоже не обошлось. На табличку к бюсту олимпийского чемпиона по плаванию Юрия Мухина закралась опечатка: там мы видим «плаванье». А один бюст почему-то был без таблички.
Помимо самой аллеи в музее «Искусство Омска» открылась портретная галерея олимпийских чемпионов и чемпионов мира. 62 работы написал известный российский художник Никас Сафронов.
В музее гости выставки разоткровенничались и поделились историями из жизни, связанными с Омском и спортом.
Художник Никас Сафронов, например, назвал Омск необычным, вкусным, жестким и в то же время мягким, с огромным количеством замечательных людей. А также порадовался, что в Омске его никто не обокрал, как это было пару лет назад на День России в Москве.
«Как-то пару лет назад на Тверской я вышел на 12 июня, меня окружила толпа огромная. Пока я давал автографы, у меня украли телефон. А здесь сегодня телефон у меня находился снаружи, но никто его не взял, взяли просто автографы», — рассказал Никас Сафронов.
Кстати, если кто-то из олимпийцев будет недоволен своим портретом, Никас готов переделать его.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пообещал помогать Омску и вспомнил начало своего пути в хоккее:
«Я уже прилично живу на этом свете, но первый раз получаю такое удовлетворение, чтобы сегодня люди видели живыми, так близко олимпийских чемпионов, героев нашей страны, мира по спорту, а главное вспомнили тех, кого нет с нами. Потрясающе то, что сегодня сделали».
«Сегодня День физкультурника, но вообще в стране этот год у нас — педагога и наставника. Меня поддержат все олимпийские чемпионы: без наших тренеров мы бы ничего не построили. Когда я в 17 лет пришел к Тарасову, он мне говорил „ну что полуфабрикат, завтра будем работать, если выживешь, будешь великим. Если не выживешь — извини“», — рассказал Владислав Третьяк.
И, конечно, не обошлось без патриотичной речи от мецената Сергея Козубенко. Но присутствующим на открытии сказанное понравилось.
«Что такое история? История — это память. А что такое память? Память — это мы. А что такое продолжение истории? Это продолжение памяти. Если мы потеряем и историю, и память, мы будем никем. Если мы сумеем это сохранить, а еще и приумножить, то значит мы в жизни родились для чего-то и чего-то достигли», — подчеркнул Козубенко.