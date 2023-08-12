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Аллея состоит из 22 бронзовых бюстов

Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев

12 августа 2023, 15:47
Фото: Город55
Аллея состоит из 22 бронзовых бюстов

В Омске при участии именитых спортсменов открыли аллею олимпийских чемпионов

На мероприятии присутствовали олимпийские чемпионы как из Омска, так и России. Началось все с концерта в зале филармонии, а завершилось открытием портретной выставки Никаса Сафронова.

12 августа, в День физкультурника, в Омске торжественно открыли аллею с 22 бронзовыми бюстами олимпийских спортсменов. Разместились они на набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейным мостом.

Пока депутаты, политики, омские спортсмены и гости города смотрели концерт в зале филармонии, на набережной шли последние приготовления: зачем-то помыли асфальт, а скульптуры скрывались под белой тканью.

Фото: Город55

После концерта по улицам Ленина и Думской прошел парад спортсменов. Во главе — прославленные олимпийские чемпионы из Омской области и России. Атмосферу всему задавали барабанщики. К моменту, когда колонна дошла до аллеи и установленной сцены, там уже было не протолкнуться, и это несмотря на пасмурный и довольно холодный день.

Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцевПарад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцевПарад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцевПарад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцевПарад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцевПарад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцевПарад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцевПарад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцевПарад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцевПарад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Парад спортсменов перед открытием аллеи олимпийцев
Фото: Город55

Затем под овации собравшихся на праздник омичей на сцену начали подниматься олимпийские спортсмены. А первые лица региона и меценат, по инициативе и за счет которого и появилась аллея, обратились к присутствующим и подписали прямо на сцене соглашение о передаче аллеи городу.

Чествование спортсменов на сценеЧествование спортсменов на сцене
Чествование спортсменов на сценеЧествование спортсменов на сцене
Чествование спортсменов на сценеЧествование спортсменов на сцене
Подписание соглашения о передаче аллеи городуПодписание соглашения о передаче аллеи городу
Чествование спортсменов на сцене
Фото: Город55
«Омск любит спорт и будет продолжать его любить. Аллея — это напоминание о нашем прошлом, о нашем настоящем. Я уверен, что аллея олимпийских чемпионов зажжет огромное количество новых талантов, новых звездочек и количество бюстов олимпийских чемпионов у нас будет только прибавляться», — сказал на открытии врио губернатора Виталий Хоценко.

Мэр Омска Сергей Шелест сказал, что аллея олимпийцев станет новой точкой притяжения, особенно для молодежи. Впрочем, поживем-увидим, будет ли это действительно так. Кроме того, Шелест намекнул, что аллея в случае появления новых олимпийских чемпионов в Омске пополнится новыми бюстами, и город опять попробует договориться, чтобы для него это было бесплатно.

После этого все присутствующие отправились смотреть, какими получились статуи. Заодно спортсмены фотографировались с омичами и раздавали автографы. Процесс из большого количества желающих сделать кадры на память растянулся.

Омичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионовОмичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионов
Омичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионовОмичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионов
Омичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионовОмичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионов
Омичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионовОмичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионов
Омичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионовОмичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионов
Омичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионовОмичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионов
Омичи фотографировались и брали автографы у олимпийских чемпионов
Фото: Город55

Над созданием 22 бронзовых бюстов олимпийских спортсменов трудился скульптор Сергей Полегаев. Впрочем, архитекторы и омичи критиковали внешний вид скульптур и отмечали, что не очень-то по ним можно узнать олимпийских чемпионов.

Фото: Город55

Но этому нашлось объяснение у мецената Сергея Козубенко, спонсировавшего проект:

«Я доволен работой Полегаева. Он выполнил ее в короткий срок, очень точечно. Очень угадал с образами, хотя многих не было. Многих он „писал“ только по фотографиям, фотографии плохие. Кто-то говорил, напиши меня молодого, красивого, а на фотографии уже не молодой и красивый».

Без недочетов тоже не обошлось. На табличку к бюсту олимпийского чемпиона по плаванию Юрия Мухина закралась опечатка: там мы видим «плаванье». А один бюст почему-то был без таблички.

Табличка с опечаткойТабличка с опечаткой
Бюст без табличкиБюст без таблички
Табличка с опечаткой
Фото: Город55

Помимо самой аллеи в музее «Искусство Омска» открылась портретная галерея олимпийских чемпионов и чемпионов мира. 62 работы написал известный российский художник Никас Сафронов.

Портретная выставка Никаса СафроноваПортретная выставка Никаса Сафронова
Портретная выставка Никаса СафроноваПортретная выставка Никаса Сафронова
Портретная выставка Никаса СафроноваПортретная выставка Никаса Сафронова
Портретная выставка Никаса СафроноваПортретная выставка Никаса Сафронова
Портретная выставка Никаса СафроноваПортретная выставка Никаса Сафронова
Портретная выставка Никаса СафроноваПортретная выставка Никаса Сафронова
Портретная выставка Никаса Сафронова
Фото: Город55

В музее гости выставки разоткровенничались и поделились историями из жизни, связанными с Омском и спортом.

Художник Никас Сафронов, например, назвал Омск необычным, вкусным, жестким и в то же время мягким, с огромным количеством замечательных людей. А также порадовался, что в Омске его никто не обокрал, как это было пару лет назад на День России в Москве.

«Как-то пару лет назад на Тверской я вышел на 12 июня, меня окружила толпа огромная. Пока я давал автографы, у меня украли телефон. А здесь сегодня телефон у меня находился снаружи, но никто его не взял, взяли просто автографы», — рассказал Никас Сафронов.

Кстати, если кто-то из олимпийцев будет недоволен своим портретом, Никас готов переделать его.

Фото: Город55

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пообещал помогать Омску и вспомнил начало своего пути в хоккее:

«Я уже прилично живу на этом свете, но первый раз получаю такое удовлетворение, чтобы сегодня люди видели живыми, так близко олимпийских чемпионов, героев нашей страны, мира по спорту, а главное вспомнили тех, кого нет с нами. Потрясающе то, что сегодня сделали».
«Сегодня День физкультурника, но вообще в стране этот год у нас — педагога и наставника. Меня поддержат все олимпийские чемпионы: без наших тренеров мы бы ничего не построили. Когда я в 17 лет пришел к Тарасову, он мне говорил „ну что полуфабрикат, завтра будем работать, если выживешь, будешь великим. Если не выживешь — извини“», — рассказал Владислав Третьяк.

И, конечно, не обошлось без патриотичной речи от мецената Сергея Козубенко. Но присутствующим на открытии сказанное понравилось.

«Что такое история? История — это память. А что такое память? Память — это мы. А что такое продолжение истории? Это продолжение памяти. Если мы потеряем и историю, и память, мы будем никем. Если мы сумеем это сохранить, а еще и приумножить, то значит мы в жизни родились для чего-то и чего-то достигли», — подчеркнул Козубенко.
«Опыт неудачный». Аллею олимпийцев в Омске раскритиковали еще до ее открытия
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