Аллея олимпийских чемпионов в Омске скоро получит свое продолжение

На Аллее может появиться бюст еще одного известного спортсмена — олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, который окончил Омский государственный институт физической культуры. С инициативой разместить его бюст среди других омских олимпийцев выступила региональная федерация спортивной борьбы.