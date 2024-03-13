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Аллея олимпийских чемпионов в Омске скоро получит свое продолжение

Аллея олимпийских чемпионов в Омске скоро получит свое продолжение

13 марта 2024, 09:47
Фото: Город55
Новые бюсты появятся на ней совсем скоро — этим летом.

О пополнении омской Аллеи олимпийцев рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Новые бюсты появятся здесь предстоящим летом.

Градоначальник назвал имена чемпионов, фигуры которых станут частью проекта, среди них: Юрий Титов — спортивный гимнаст, триумфатор Олимпиады 1956 года, Александр Музыченко — яхтсмен, олимпийский чемпион 1980 года, Никита Прохоров — легкоатлет, чемпион паралимпийских игр 2012 года, Елизавета Трущенко — дзюдоистка, победительница Сурдлимпийский игр 2013 года; Артур Юсупов — фехтовальщик, олимпийский чемпион 2021 года.

На Аллее может появиться бюст еще одного известного спортсмена — олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, который окончил Омский государственный институт физической культуры. С инициативой разместить его бюст среди других омских олимпийцев выступила региональная федерация спортивной борьбы.

«Знаю, что Михаил Геразиевич отнесся к этой инициативе положительно и поблагодарил омских спортсменов за высокую оценку его достижений», — уверен Сергей Шелест.

Мэр также напомнил, что меценатом проекта является Сергей Козубенко.

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#Омск#Новости#Аллея#Аллея олимпийских чемпионов#Анастасия Баянова#Аллея олимпийцев
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