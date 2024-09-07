В Омске в ДТП с иномаркой и «Ладой» пострадала женщина

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 10:00
Городу55 стало известно о ДТП на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого. По словам очевидцев, авария случилась после полудня в субботу, 7 сентября.
В региональной Госавтоинспекции Городу55 сообщили, что столкнулись автомобили Toyota под управлением 52-летней женщины и Lada Kalina, за рулем которого была 35–летняя женщина.
«Предварительно, оба водителя поясняют, что двигались на зелёный сигнал светофора. Нарушитель не установлен, проводится расследование», — добавили в ГИБДД.
В ДТП пострадала женщина, которая была за рулем Lada Kalina. Ее с различными травмами увезли в больницу.