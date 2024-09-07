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Published Сегодня, 08:25

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иллюстрация

В Омске в ДТП с иномаркой и «Ладой» пострадала женщина

7 сентября 2024, 08:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В ДТП с участием «Лады» и иномаркой пострадала 35-летняя омичка

Оба водителя утверждают, что ехали на «зеленый».

Городу55 стало известно о ДТП на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого. По словам очевидцев, авария случилась после полудня в субботу, 7 сентября.

В региональной Госавтоинспекции Городу55 сообщили, что столкнулись автомобили Toyota под управлением 52-летней женщины и Lada Kalina, за рулем которого была 35–летняя женщина.

«Предварительно, оба водителя поясняют, что двигались на зелёный сигнал светофора. Нарушитель не установлен, проводится расследование», — добавили в ГИБДД.

В ДТП пострадала женщина, которая была за рулем Lada Kalina. Ее с различными травмами увезли в больницу.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#ДТП#Омск#Светофор#Больница#ГИБДД#Расследование#Новости#Женщина#Пострадавшая
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