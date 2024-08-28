Неосторожный омич за рулем «Газели» врезался в иномарку: пострадала женщина

В областной прокуратуре рассказали что, в Кировском округе произошло серьезное ДТП. Как выяснили правоохранители, водитель «Газели» ехал по маршруту №503 (от микрорайона Загородный до ТЦ «Мега»). Возле дома №89 по улице Конева он врезался в автомобиль Toyota. Машина стояла в средней полосе. Как оказалось, в этот момент его водитель находилась у кузова авто и доставала знак аварийной остановки.