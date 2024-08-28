Неосторожный омич за рулем «Газели» врезался в иномарку: пострадала женщина

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В областной прокуратуре рассказали что, в Кировском округе произошло серьезное ДТП. Как выяснили правоохранители, водитель «Газели» ехал по маршруту №503 (от микрорайона Загородный до ТЦ «Мега»). Возле дома №89 по улице Конева он врезался в автомобиль Toyota. Машина стояла в средней полосе. Как оказалось, в этот момент его водитель находилась у кузова авто и доставала знак аварийной остановки.
В результате аварии 58-летняя женщина сильно пострадала, ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Внутри салона маршрутки также находились 15 пассажиров, которые не пострадали.
Случаем заинтересовалась прокуратура, ведется расследование, принимаются все меры для установления обстоятельств.
Ранее Город55 писал о юном лихаче, который умудрился угнать машину соседа, покататься на ней, да еще и сильно повредить. Хозяин машины однажды зашел в гараж и увидел, что его любимая Granta сильно повреждена.