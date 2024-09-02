Торопятся с линеек. В первый рабочий день осени Омск сковали 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Сегодня, 2 сентября, в вечерний час пик омские дороги сковали километровые заторы. Согласно данным приложения «Яндекс Карты», пробки на магистралях города достигли 8 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась, традиционно, в центре.
Так, в пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Фрунзе, Интернациональную, Герцена и проспект Карла Маркса. Также затор образовался на Красном Пути и улице Кемеровской, а на Гагарина он произошел из-за ДТП.
Из-за аварии водители «встали» и в других районах города — на улице Кирова в Ленинском округе и пересечении улиц 70 лет Октября-Дмитриева в Кировском. В Советском округе пробки образовались на проспекте Королева и улице Заозерной, а также проспекте Мира.