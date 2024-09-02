Торопятся с линеек. В первый рабочий день осени Омск сковали 8-балльные пробки

Из-за аварии водители «встали» и в других районах города — на улице Кирова в Ленинском округе и пересечении улиц 70 лет Октября-Дмитриева в Кировском. В Советском округе пробки образовались на проспекте Королева и улице Заозерной, а также проспекте Мира.