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В первый рабочий день осени Омск погряз в 8-балльных пробках

Торопятся с линеек. В первый рабочий день осени Омск сковали 8-балльные пробки

2 сентября 2024, 13:47
Фото: 1MI

В первый рабочий день осени Омск погряз в 8-балльных пробках

2 сентября в этом году — день школьных линеек и первый рабочий день осени. В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки, наиболее сложная ситуация сложилась в центральной части города.

Сегодня, 2 сентября, в вечерний час пик омские дороги сковали километровые заторы. Согласно данным приложения «Яндекс Карты», пробки на магистралях города достигли 8 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась, традиционно, в центре.

Так, в пробки попали водители, которые решили проложить маршруты через улицы Фрунзе, Интернациональную, Герцена и проспект Карла Маркса. Также затор образовался на Красном Пути и улице Кемеровской, а на Гагарина он произошел из-за ДТП.

Из-за аварии водители «встали» и в других районах города — на улице Кирова в Ленинском округе и пересечении улиц 70 лет Октября-Дмитриева в Кировском. В Советском округе пробки образовались на проспекте Королева и улице Заозерной, а также проспекте Мира.

Фото: Яндекс Карты
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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