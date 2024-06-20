Председатель ТПП РФ Сергей Катырин рассказал об итогах ПМЭФ

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Сергей Катырин заявил, что предпринимательство успешно адаптировалось к сформировавшимся условиям настоящего времени. Вопреки санкционным ограничениям, бизнес в России благополучно развивается. Однако председатель ТПП РФ не отрицал и множество трудностей, с которыми приходится сталкиваться практически ежедневно. Он подчеркнул, что эти сложности необходимо преодолевать.
По словам Катырина, сегодняшнее предпринимательство по большей части стремится наметить планы дальнейшего развития, образовать новые логистические цепочки и определить векторы развития бизнеса в России. Он отметил, что на сегодняшний день большую долю отечественного экспорта перераспределили в Азиатско-Тихоокеанский регион, в страны большого Юга.
В числе прочего председатель ТПП добавил, что деятельность в составе БРИКС, в рамках ШОС и ЕАЭС сейчас играет одну из ведущих ролей, являясь одним из катализаторов роста экономики России. По прошлогодним итогам и прогнозам специалистов, российская экономика растет.
Согласно заявлению Сергея Катырина, в настоящее время в секторе малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях есть множество инструментов, которые бизнесмены могут использовать в работе.
Катырин отметил, что представителям бизнеса должна предоставляться информация, помогающая ориентироваться в этих инструментах. Нажав на кнопку и перейдя по ссылке, предприниматель должен получать доступ к данным о доступных программах поддержки. Также эксперт предложил сократить и стандартизировать все требования к обязательной отчетности.
Среди затруднений, с которыми сталкиваются предприятия МСП, Катырин упомянул и высокую учетную ставку, отметив, что сейчас во избежание дробления необходимо смотреть, как будет развиваться дело. Но это уже касается налоговой реформы. Сейчас был инициирован законодательный пакет, значительно изменяющий систему налогообложения. Разработаны меры, препятствующие дроблению малого бизнеса, чтобы развитие предприятия шло постепенно и без больших трудностей.
По мнению председателя ТПП России, расширение состава БРИКС откроет для экономики РФ новые возможности.
Он отметил, что на десять стран в настоящее время приходится около 36–37% мирового ВВП. Это практически половина населения Земли, входящая в это объединение. «Ну и много можно таких всяких цифр перечислять, 40% там нефтедобычи и так далее, и так далее. Это огромные, конечно, возможности. У нас сейчас работа идет по линии делового совета, и мы сейчас работаем со всеми нашими коллегами. Мы наполняем рабочие группы, мы наполняем деловой совет, мы обсуждаем повестку дня, не только делового совета, но и каждой рабочей группы из восьми, которые у нас там есть. Мы внесли ряд предложений, которые наращивают, на наш взгляд, возможности по деловому сообществу, в том числе это касается транспорта, логистики, ну и так далее», — рассказал председатель Торгово-промышленной палаты России.
В конце выступления Сергей Катырин озвучил задачи, поставленные перед региональными торгово-промышленными палатами. Прежде всего, это влияние, оказываемое на процесс формирования нормативно-правовой базы, то есть законодательства Российской Федерации.
По словам Катырина, также есть примерно сотня законов, ежегодно сопровождающих около двадцати законодательных актов, формируемых и вносимых в ГД РФ. «У нас более 1600 нормативно-правовых актов, которые к нам приходят на оценку регулирующего воздействия, то есть как это на бизнес влияет, и мы по ним свое заключение даем. Поэтому это одно из самых главных направлений деятельности и на федеральном, и на региональном уровне», — заявил председатель ТПП России.
После этого он объяснил, что для помощи компаниям МСП в регионах следует развивать систему ТПП РФ и завил о необходимости продолжения выстраивания отношений на международном уровне.
Катырин отметил, что в целом было организовано 76 деловых советов с иностранными государствами и что наши представительства открыты в тридцати странах. Вопреки существующим санкциям, этот вектор деятельности активно развивается. «У нас есть наши объединения предпринимателей, у нас дочерние структуры. Услуги, которые палата оказывает бизнесу, для нас это тоже немаловажная часть нашей работы, чтобы мы по прежнему бизнесу оказывали по полной программе услуги, которые востребованы бизнесом», — заявил Катырин. Он подчеркнул, что последний Петербургский международный экономический форум доказал: зарубежные страны намерены и дальше взаимодействовать с Российской Федерацией.
Председатель ТПП РФ убежден, что это вопрос доверия. Зарубежные коллеги готовы устанавливать с Россией доверительные связи, поскольку при таких условиях впоследствии подписываются соглашения, привлекаются инвестиции, расширяются возможности для реализации планов и так далее. Но первостепенно всегда устанавливается некий контакт, возникает доверие. «Ну, особенно это для стран восточного мира, для них посмотреть в глаза своему партнеру — это самое главное», — подытожил Катырин.
Справка:
Серге́й Никола́евич Каты́рин (род. 2 октября 1954, Москва, СССР) — президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
В 2015 году Катырин получил премию «Импульс добра» в номинации «За лидерство в продвижении социального предпринимательства». В частности, было отмечено создание в Торгово-промышленной палате Координационного совета по вопросам развития социального бизнеса и предпринимательства. Денежный приз Катырин пожертвовал в благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям».
Человек года по версии РБК в номинации «некоммерческие организации».
Почётный председатель кинологического союза Республики Южная Осетия.