Председатель ТПП РФ Сергей Катырин рассказал об итогах ПМЭФ

Он отметил, что на десять стран в настоящее время приходится около 36–37% мирового ВВП. Это практически половина населения Земли, входящая в это объединение. «Ну и много можно таких всяких цифр перечислять, 40% там нефтедобычи и так далее, и так далее. Это огромные, конечно, возможности. У нас сейчас работа идет по линии делового совета, и мы сейчас работаем со всеми нашими коллегами. Мы наполняем рабочие группы, мы наполняем деловой совет, мы обсуждаем повестку дня, не только делового совета, но и каждой рабочей группы из восьми, которые у нас там есть. Мы внесли ряд предложений, которые наращивают, на наш взгляд, возможности по деловому сообществу, в том числе это касается транспорта, логистики, ну и так далее», — рассказал председатель Торгово-промышленной палаты России.