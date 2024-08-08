«Семимильными шагами»: в России началось возрождение станкостроения

Станкостроение официально признано одним приоритетов для российской экономики: в июле 2024 года глава федерального правительства распорядился поднять стратегию этой отрасли до уровня национального проекта. Паспорт документа будет сформирован к 1 сентября. Только из федерального бюджета на поддержку станкостроения выделят за ближайшие 6 лет около 300 млрд рублей. Благодаря этому в стране должно появиться около 70 современных станкостроительных предприятий (как новых, так и модернизированных старых), на которых будет производиться более 500 новых видов станков. Это должно вывести отрасль на новый уровень.