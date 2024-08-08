«Семимильными шагами»: в России началось возрождение станкостроения

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Основа современной промышленности — это станок. Без него невозможны производство любой продукции и функционирование любых технологий. С помощью станков создают все те вещи, благодаря которым окружающий нас мир пригоден для комфортной жизни. Поэтому неслучайно, что именно по станкостроению больше всего ударили санкции, которые вводятся в отношении России с 2022 года.
Однако эта отрасль выжила и продолжает развиваться. В 2023 году Россия импортировала 60 тысяч станков против 27,5 тысяч в 2019 году, а произвела почти 48 тысяч. Продажи станков составили 67 млрд рублей — в полтора с лишним раза больше, чем в 2022 году, и втрое больше, чем в 2016-м.
Секрет этих промежуточных успехов очевиден. Российская экономика с ее огромным внутренним рынком нуждается в стабильных поставках продукции (в частности, станков), которые не будут зависеть от внешней политической конъюнктуры. В Центробанке РФ в июне текущего года признали, что отечественная экономика перегрета: спрос растет значительно быстрее предложения. А в Сбербанке тогда же констатировали, что за всю историю страны основные мощности никогда не были загружены так, как сейчас.
При всем этом доля современного оборудования у 40% российских предприятий составляет меньше трети. Острее всего эта проблема в производстве транспорта, мебели, электрооборудования, в добыче полезных ископаемых. Поддержке станкостроения в силу его актуальности уделяется особое внимание: в частности, этим занимается Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
«Мы стараемся объединять усилия не только органов власти, профильных министерств и ведомств, но и делового сообщества, наших региональных ТПП, деловых объединений, ассоциаций, потому что это действительно комплексная работа, — рассказал вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин. — Несмотря на то, что многие предприятия заявляют об отсутствии аналогов по конкретным позициям, наши эксперты показывают, что такие аналоги есть. И мы добиваемся, чтобы при реализации проектов использовалось именно наше, отечественное, оборудование, наши станки».
Станкостроение — безусловно, сложная отрасль: для запуска производства нужно инвестировать большие суммы, а в дальнейшем необходимы существенные траты на сырье, заработную плату квалифицированным сотрудникам, операционные расходы, энергию. Себестоимость производства станины (основы станка, на которую крепятся все узлы и агрегаты) составляет в 2024 году порядка 200 рублей за каждый килограмм веса, и треть этих денег — затраты на электричество. Однако ощущаемая до сих пор повсеместная нехватка современного оборудования является важным стимулом в работе.
«То, на какую глубину мы провалились за последние 30 лет в станкостроительной отрасли, конечно же говорит о том, что нам нужно наверстывать упущенное, что называется, семимильными шагами», — констатирует вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин.
Производство растет в самых разных регионах страны. Не остается в стороне и Омская область с ее давними промышленными традициями.
«Исторически сложилось, что основной центр российского станкостроения — это Урал, — признал в разговоре с Городом55 Денис Гребенюк, начальник управления оборонной промышленности и машиностроения министерства промышленности и научно-технического развития Омской области. — Но и в Омске ряд предприятий производит станки — в первую очередь для своих нужд».
Например, компания «Велунд Сталь» занимается производством станков на основе модулей линейного перемещения. Производитель уточняет, что одна единица такого оборудования способна заменить 8 традиционных станков, втрое увеличить точность изготовления деталей, повысить скорость обработки на 50-70% и снизить число дополнительных операций в 4-8 раз. Завод «Современные станки» производит станки лазерной и плазменной резки, станки для профнастила, фрезерные, абразивно-отрезные и др. Этот список можно продолжать.
Проблемы производства связаны не только с дефицитом инвестиций: не хватает людей и современной техники.
«Во многом требуется радикальное переоснащение парка станков, инструментов, оборудования, — признает вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин. — Очень серьезно стоят проблемы кадров, причем на всех уровнях. Не хватает высококвалифицированных специалистов и, скажем так, наставников, которые могли бы обучить новые поколения. Мы понимаем, что нельзя пробежать за 2-3 года то, что должно развиваться в течение десятилетий, но тем не менее сегодня вопрос ставится именно так».
Проблема кадров активно решается. Осенью 2023 года было принято решение об открытии в омском Техническом университете передовой инженерной школы для станкостроительной отрасли, причем в реализации проекта взялись участвовать «Уралвагонзавод» и другие крупные предприятия. Теперь заведующий кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» ОмГТУ Евгений Васильев рассказал Городу55, что подготовка вышла на финальную стадию.
«Школа работает, — уточнил Васильев. — Сейчас запущены программы по дополнительному образованию (по переподготовке инженерного персонала наших предприятий), выполняются научные исследования по ряду направлений. Набор на специалитет „Проектирование технологических машинных комплексов“ уже прошел, до 13 августа ведется набор в магистратуру. В сентябре начнется реализация основных образовательных программ, а сейчас идет оснащение школы материально-технической базой. Создаются новое образовательное пространство и несколько лабораторий…».
Стоит уточнить, что уже на первом курсе учащиеся школы получат профессию станочника широкого профиля, а на втором — оператора и наладчика станков с ЧПУ. Параллельно с учебой они смогут работать на омских предприятиях, получая уже на этом этапе хорошие деньги и закладывая основы профессиональной карьеры.
Станкостроение официально признано одним приоритетов для российской экономики: в июле 2024 года глава федерального правительства распорядился поднять стратегию этой отрасли до уровня национального проекта. Паспорт документа будет сформирован к 1 сентября. Только из федерального бюджета на поддержку станкостроения выделят за ближайшие 6 лет около 300 млрд рублей. Благодаря этому в стране должно появиться около 70 современных станкостроительных предприятий (как новых, так и модернизированных старых), на которых будет производиться более 500 новых видов станков. Это должно вывести отрасль на новый уровень.