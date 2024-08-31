В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Городу55 стало известно, что в Центральном округе Омска приступили к строительству нового жилого комплекса с названием «Зеленый сад». Стройка развернется на участках недалеко от гипермаркета строительных материалов на 21-й Амурской.
Незастроенную территорию, как сообщили Городу55 в департаменте архитектуры и градостроительства, комплексно развивает «Завод строительных конструкций №1», которым владеет «Производственно-коммерческий центр „Базис“» Олега и Татьяны Золотовых. Соответствующий договор о КРТ подписан еще в марте прошлого года.
Всего «Зеленый сад» будет включать 19 домов различной этажности — от 9 до 17 этажей. Разрешение на строительство первой девятиэтажки на участке площадью 8954 кв. м застройщику выдали 21 августа 2024 года. Речь идет о доме №2 на 268 квартир, который расположится в 1 квартале будущего микрорайона. Проектную документацию для «Завода строительных конструкций №1» разработала архитектурная мастерская «АМА».
Добавим, что квартиры в новом микрорайоне на 21-й Амурской планируют после завершения строительства, ориентировочно в 2026 году, продать городской администрации. Затем сюда переселят жильцов аварийных домов.
«В настоящее время разрабатывается документация на строительство шести многоквартирных домов в микрорайоне „Зеленый сад“, после ввода в эксплуатацию которых ООО „ЗСК № 1“ планирует участие в проводимых Администрацией города Омска аукционах по приобретению жилых помещений с целью расселения аварийного жилищного фонда», — сообщила Городу55 и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова.
На июньском заседании архитектурно-градостроительного совета Омской области застройщик, кстати, был не против (при наличии гарантийного письма) 100% продажи квартир мэрии для реализации программы по переселению. Идет ли речь о каком-то одном доме или нескольких, пока неизвестно.