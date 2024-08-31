gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Иллюстрация

В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»

31 августа 2024, 03:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в районе 21-й Амурской построят новый большой ЖК «Зеленый сад»

Застройщику в 20-х числах августа выдали разрешение на строительство первого многоэтажного дома. Известно, в нем будет 268 квартир.

Городу55 стало известно, что в Центральном округе Омска приступили к строительству нового жилого комплекса с названием «Зеленый сад». Стройка развернется на участках недалеко от гипермаркета строительных материалов на 21-й Амурской.

Незастроенную территорию, как сообщили Городу55 в департаменте архитектуры и градостроительства, комплексно развивает «Завод строительных конструкций №1», которым владеет «Производственно-коммерческий центр „Базис“» Олега и Татьяны Золотовых. Соответствующий договор о КРТ подписан еще в марте прошлого года.

Всего «Зеленый сад» будет включать 19 домов различной этажности — от 9 до 17 этажей. Разрешение на строительство первой девятиэтажки на участке площадью 8954 кв. м застройщику выдали 21 августа 2024 года. Речь идет о доме №2 на 268 квартир, который расположится в 1 квартале будущего микрорайона. Проектную документацию для «Завода строительных конструкций №1» разработала архитектурная мастерская «АМА».

Участок, где построят первый дом в ЖК «Зеленый сад»Участок, где построят первый дом в ЖК «Зеленый сад»
Участок, где построят первый дом в ЖК «Зеленый сад»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Добавим, что квартиры в новом микрорайоне на 21-й Амурской планируют после завершения строительства, ориентировочно в 2026 году, продать городской администрации. Затем сюда переселят жильцов аварийных домов.

«В настоящее время разрабатывается документация на строительство шести многоквартирных домов в микрорайоне „Зеленый сад“, после ввода в эксплуатацию которых ООО „ЗСК № 1“ планирует участие в проводимых Администрацией города Омска аукционах по приобретению жилых помещений с целью расселения аварийного жилищного фонда», — сообщила Городу55 и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова.
Эскизы ЖК «Зеленый сад»Эскизы ЖК «Зеленый сад»
Эскизы ЖК "Зеленый сад"Эскизы ЖК "Зеленый сад"
Эскизы ЖК "Зеленый сад"Эскизы ЖК "Зеленый сад"
Эскизы ЖК "Зеленый сад"Эскизы ЖК "Зеленый сад"
Эскизы ЖК «Зеленый сад»
Фото: Стройбетон

На июньском заседании архитектурно-градостроительного совета Омской области застройщик, кстати, был не против (при наличии гарантийного письма) 100% продажи квартир мэрии для реализации программы по переселению. Идет ли речь о каком-то одном доме или нескольких, пока неизвестно.

73 тысячи «квадратов». В Омске хотят построить новые многоэтажки на Завертяева
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Разрешение#Жилой комплекс
Подпишитесь
Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
Сегодня, 04:13
Третий срок: Фридриха Мецлера переизбрали главой Калачинского района
Вчера, 10:54
«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
Сегодня, 04:39
«Никому до нас нет дела». В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене
Сегодня, 06:56
Принимал роды у козы. Омский врач рассказал про съемки в шоу ТНТ
Сегодня, 04:00