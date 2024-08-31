В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»

Всего «Зеленый сад» будет включать 19 домов различной этажности — от 9 до 17 этажей. Разрешение на строительство первой девятиэтажки на участке площадью 8954 кв. м застройщику выдали 21 августа 2024 года. Речь идет о доме №2 на 268 квартир, который расположится в 1 квартале будущего микрорайона. Проектную документацию для «Завода строительных конструкций №1» разработала архитектурная мастерская «АМА».