Не соответствует требованиям безопасности. В Омске расселят жильцов аварийного дома

Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что техническое состояние дома не соответствует никаким нормам безопасности и комфортного проживания. В здании обнаружили серьезные нарушения, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью его жильцов. Тогда прокуратура подала судебный иск, требуя от администрации города принять необходимые меры для расселения жильцов. Как стало известно, требования надзорного ведомства уже удовлетворены судом.