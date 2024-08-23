Не соответствует требованиям безопасности. В Омске расселят жильцов аварийного дома

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Омске жильцы многоквартирного дома №23 по улице Хлебная обратились в прокуратуру с просьбой защитить свои права на безопасное проживание. В свою очередь, правоохранители обратились в суд, рассказали в ведомстве.
Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что техническое состояние дома не соответствует никаким нормам безопасности и комфортного проживания. В здании обнаружили серьезные нарушения, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью его жильцов. Тогда прокуратура подала судебный иск, требуя от администрации города принять необходимые меры для расселения жильцов. Как стало известно, требования надзорного ведомства уже удовлетворены судом.
Решение вступило в законную силу, а прокуратура займется контролем выполнения. Для жильцов необходимо выбрать новое место проживания.
Ранее Город55 писал о громком случае с аварийным домом, который находится в Ленинском округе по адресу Новосортировочная, 23, где пришлось ввести режим повышенной готовности. Дом настолько старый, что может начать обрушаться в любой момент. Людям подыскивают новые дома для безопасного жилья.