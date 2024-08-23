gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Иллюстрация

Не соответствует требованиям безопасности. В Омске расселят жильцов аварийного дома

23 августа 2024, 05:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались в прокуратуру на аварийный дом в Старом Кировске

Прокуратура подала судебный иск в отношении администрации. По свежей информации, чиновникам необходимо заняться вопросом переселения жильцов в ближайшее время.

В Омске жильцы многоквартирного дома №23 по улице Хлебная обратились в прокуратуру с просьбой защитить свои права на безопасное проживание. В свою очередь, правоохранители обратились в суд, рассказали в ведомстве.

Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что техническое состояние дома не соответствует никаким нормам безопасности и комфортного проживания. В здании обнаружили серьезные нарушения, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью его жильцов. Тогда прокуратура подала судебный иск, требуя от администрации города принять необходимые меры для расселения жильцов. Как стало известно, требования надзорного ведомства уже удовлетворены судом.

Фото: Прокуратура Омской области

Решение вступило в законную силу, а прокуратура займется контролем выполнения. Для жильцов необходимо выбрать новое место проживания.

Ранее Город55 писал о громком случае с аварийным домом, который находится в Ленинском округе по адресу Новосортировочная, 23, где пришлось ввести режим повышенной готовности. Дом настолько старый, что может начать обрушаться в любой момент. Людям подыскивают новые дома для безопасного жилья.

Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Недвижимость#Омск#Прокуратура#Многоквартирный дом#Новости#Дома#Многоквартирные дома
Подпишитесь
ТОП-100 богатых людей Омской области-2024
Вчера, 06:00
Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной
Сегодня, 02:39
Стала известная дата прощания с экс-ректором ОмГТУ Анатолием Косых
Сегодня, 04:18
Выбрала другой путь. В омской мэрии намечается важная отставка
Сегодня, 02:57
Мощные грозовые ливни. На выходных омичей ждет очень неприятный сюрприз от погоды
Сегодня, 04:49
В Омске хотят запретить мигрантам работать в такси, торговле, медицине и образовании
Сегодня, 05:40