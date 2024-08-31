Три месяца патруля. В Омске на охрану аварийных домов выделили 3 млн рублей

В Омске чиновники решили заняться охраной аварийных домов с помощью объезда территории. 30 августа департамент контрактной системы городской администрации разместил соответствующий лот на сайте госзакупок. За патрулирование с 1 октября по 31 декабря этого года готовы заплатить 2,908 млн рублей.