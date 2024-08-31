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В Омске ищут охранников для десятков аварийных домов

Три месяца патруля. В Омске на охрану аварийных домов выделили 3 млн рублей

31 августа 2024, 10:24
Фото: 1MI

В Омске ищут охранников для десятков аварийных домов

Патрулировать объекты будут ежедневно с 1 октября и до конца этого года.

В Омске чиновники решили заняться охраной аварийных домов с помощью объезда территории. 30 августа департамент контрактной системы городской администрации разместил соответствующий лот на сайте госзакупок. За патрулирование с 1 октября по 31 декабря этого года готовы заплатить 2,908 млн рублей.

«Патрулирование осуществляется с использованием транспортных средств охранной организации. Патрулирование включает в себя обязательный обход (осмотр) объектов, прилегающей территории, с целью пресечения противоправных посягательств в отношении охраняемого объекта и ограничения доступа посторонних лиц. Контроль путем визуального осмотра на целостность замков-запоров на объектах, осуществляется фото- и (или) видеофиксацией. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество, может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел (полицию)», — говорится в проекте контракта.
Список адресов для патрулированияСписок адресов для патрулирования
Список адресов для патрулированияСписок адресов для патрулирования
Список адресов для патрулирования
Фото: zakupki.gov.ru

Подрядчика ищут для охраны 73 домов. По всем указанным в документе адресам находятся аварийные здания.

Заявки можно подавать до 6 сентября, а итоги подведут 9 сентября.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Госзакупки#Аварийные дома#Охрана#Патрулирование
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