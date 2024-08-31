Три месяца патруля. В Омске на охрану аварийных домов выделили 3 млн рублей

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Омске чиновники решили заняться охраной аварийных домов с помощью объезда территории. 30 августа департамент контрактной системы городской администрации разместил соответствующий лот на сайте госзакупок. За патрулирование с 1 октября по 31 декабря этого года готовы заплатить 2,908 млн рублей.
«Патрулирование осуществляется с использованием транспортных средств охранной организации. Патрулирование включает в себя обязательный обход (осмотр) объектов, прилегающей территории, с целью пресечения противоправных посягательств в отношении охраняемого объекта и ограничения доступа посторонних лиц. Контроль путем визуального осмотра на целостность замков-запоров на объектах, осуществляется фото- и (или) видеофиксацией. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество, может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел (полицию)», — говорится в проекте контракта.
Подрядчика ищут для охраны 73 домов. По всем указанным в документе адресам находятся аварийные здания.
Заявки можно подавать до 6 сентября, а итоги подведут 9 сентября.