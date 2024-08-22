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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В почтовые ящики омичей попадают пакетики с ядом: правда или фейк

В почтовые ящики омичей попадают пакетики с ядом: правда или фейк

22 августа 2024, 13:25
Фото: 1MI
В соцсетях активно распространяется информация о том, что якобы в почтовых ящиках омичей находят пакетики с ядовитым содержимым. Узнали в полиции о ситуации.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В соцсети «Одноклассники» омичи стали распространять информацию о том, что в почтовых ящиках горожан находят пакетики с ядовитым содержимым, дисками и выдержками из Корана на турецком языке. Сообщается, что уже есть пострадавшие. В случае подобной находки омичей просят сразу вызывать полицию.

Город55 обратился за разъяснением в УМВД по Омской области. В полиции нам сообщили, что информация из соцсетей не соответствует действительности и является фейковой.

Стоит отметить, что аналогичные посты появились еще в 2021 году в пабликах Перми. Спустя три года информация начала появляться и в омских сообществах.

#Ольга Скворцова#Полиция#Омск#Социальные сети#Безопасность#Фейк#Ложная информация#Почта#Яд
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