В почтовые ящики омичей попадают пакетики с ядом: правда или фейк

В соцсети «Одноклассники» омичи стали распространять информацию о том, что в почтовых ящиках горожан находят пакетики с ядовитым содержимым, дисками и выдержками из Корана на турецком языке. Сообщается, что уже есть пострадавшие. В случае подобной находки омичей просят сразу вызывать полицию.