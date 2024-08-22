В почтовые ящики омичей попадают пакетики с ядом: правда или фейк

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В соцсети «Одноклассники» омичи стали распространять информацию о том, что в почтовых ящиках горожан находят пакетики с ядовитым содержимым, дисками и выдержками из Корана на турецком языке. Сообщается, что уже есть пострадавшие. В случае подобной находки омичей просят сразу вызывать полицию.
Город55 обратился за разъяснением в УМВД по Омской области. В полиции нам сообщили, что информация из соцсетей не соответствует действительности и является фейковой.
Стоит отметить, что аналогичные посты появились еще в 2021 году в пабликах Перми. Спустя три года информация начала появляться и в омских сообществах.