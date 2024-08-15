«Площадки работают». В центре Омска за 350 млн продают Камергерский переулок

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В историческом центре Омска выставили на продажу Камергерский переулок. Начальная цена — 350 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте торговой площадки «Российский аукционный дом». Компанию ООО «Атриум», которой принадлежит модное пространство, выставили на торги.
Сейчас на территории Камергерского переулка работают больше десятка заведений. В их число входят: шаверма-бар «#Лаваш», кофейня Skuratov, ресторан DVORIK, винный бар «Одно-Вино», кондитерская «ЛЮКЛЕР десерт», бар «Свое Место», барбершоп CHOP-CHOP и другие. Кафе и рестораны будут работать, как и прежде. Для посетителей ничего не поменяется, рассказал корреспонденту Города55 представитель компании «Атриум». Однако причины продажи раскрывать не стали.
«Выставили как бизнес на аукцион. Мы работаем, как и раньше. Локации, площадки работают, вообще ничего не меняется», — сообщила Лариса Рубанович.
В объявлении указывается, что Fashion Gallery «Камергерский» расположена в одной из самых привлекательных и самостоятельно сложившихся торговых зон города.
«Являясь основной торговой артерией города с 18 века, „Камергерский“ имеет атмосферный внутренний двор-патио, выложенный булыжником более двух столетий назад. Двор имеет два сквозных прохода на улицы Ленина и Бударина».
Заявки принимаются до 14 октября, итоги аукциона подведут 16 октября.