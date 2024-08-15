«Площадки работают». В центре Омска за 350 млн продают Камергерский переулок

Сейчас на территории Камергерского переулка работают больше десятка заведений. В их число входят: шаверма-бар «#Лаваш», кофейня Skuratov, ресторан DVORIK, винный бар «Одно-Вино», кондитерская «ЛЮКЛЕР десерт», бар «Свое Место», барбершоп CHOP-CHOP и другие. Кафе и рестораны будут работать, как и прежде. Для посетителей ничего не поменяется, рассказал корреспонденту Города55 представитель компании «Атриум». Однако причины продажи раскрывать не стали.