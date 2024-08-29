ЕР: По всей стране партия обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Результаты акции «Собери ребёнка в школу» и состояние учебных заведений перед началом учебного года обсудили на заседании всероссийского штаба партии и Минпросвещения, посвященном президентским программам капитального ремонта и строительства новых образовательных учреждений, пишет mkset.ru.
Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил, что по программе капитального ремонта, реализуемой «Единой Россией» совместно с Минпросвещения с 2022 года, к началу учебного года по всей стране будет завершено почти 4,5 тысячи школ. Из них 406 планируется сдать в этом году.
Среди лидирующих регионов по реализации программы выделяются республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, а также Пензенская и Рязанская области.
Врио секретаря генерального совета сообщил, что выполнение поручения президента по строительству 1300 новых школ будет исполнено раньше намеченного срока.
В качестве примеров успешной реализации программы в различных регионах он привел Санкт-Петербург, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, а также Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.
Владимир Якушев также отметил, что партия провела традиционную акцию «Собери ребенка в школу». Кроме того, он подчеркнул, что каждый год партия предоставляет целевую помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей в подготовке к новому учебному году. В этом году помощь уже была оказана 240 тысячам детей, 63 тысячам из которых — в новых регионах.
Депутаты и активисты «Единой России» помогли подготовить 5,5 тысячи школ к началу учебного года. В акции «Родительская приёмка» участие приняли свыше 13 тысяч родителей.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что благодаря контролю «Единой России» за капитальным ремонтом учебных заведений удалось привести в порядок на 1000 объектов больше. Он отметил, что программа, реализуемая партией совместно с Минпросвещения, идет с опережением графика.
Кравцов добавил, что по инициативе партии с нового учебного года все образовательные учреждения будут работать по единым федеральным стандартам. С 1 сентября в школьную программу возвращается предмет «Труд», а также вводятся «Основы безопасности и защиты Родины», пишет сайт «Единой России».
Обращаясь к депутатам партии в регионах, Сергей Кравцов отметил, что в школах активно внедряются мероприятия по воспитательной и патриотической работе: поднятие флага, исполнение государственного гимна в начале учебной недели и проведение уроков «Разговоры о важном». Он также напомнил, что профориентация, о которой говорил президент, стартует с 6-го класса, проводятся уроки «Россия — мои горизонты».
«При поддержке Правительства России, Министерства просвещения РФ и партии „Единая Россия“ наш регион стал участником программы капитального ремонта школ. В 2024 году продолжаются работы на 24 объектах: 19 — двухлетнего цикла и пяти — однолетнего. Всего до 2027 года у нас запланирован капитальный ремонт 50 образовательных объектов в Омске и районах. Кроме того, в рамках региональной программы обновляем крыши и окна в школах. Со следующего года рассчитываем войти в программу капремонта детских садов и колледжей. Сейчас идет процесс формирования новых национальных проектов, и мы намерены по максимуму принять в них участие. Отмечу, депутаты всех уровней, исполнительные секретари, активисты партии регулярно выезжают на площадки, где ведется ремонт, чтобы проверить ход работ, а также оценить промежуточный результат. Все объекты держу на личном контроле.
Традиционно в преддверии 1 сентября Омское региональное отделение партии провело акцию «Собери ребенка в школу». В ней приняли участие депутаты всех уровней, секретари местных отделений, активисты партии и молодогвардейцы. Помощь оказали детям участников СВО, многодетным родителям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Также школьные наборы вручили находящимся у нас в регионе ребятам из ЛДНР», — рассказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.