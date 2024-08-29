ЕР: По всей стране партия обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей

«При поддержке Правительства России, Министерства просвещения РФ и партии „Единая Россия“ наш регион стал участником программы капитального ремонта школ. В 2024 году продолжаются работы на 24 объектах: 19 — двухлетнего цикла и пяти — однолетнего. Всего до 2027 года у нас запланирован капитальный ремонт 50 образовательных объектов в Омске и районах. Кроме того, в рамках региональной программы обновляем крыши и окна в школах. Со следующего года рассчитываем войти в программу капремонта детских садов и колледжей. Сейчас идет процесс формирования новых национальных проектов, и мы намерены по максимуму принять в них участие. Отмечу, депутаты всех уровней, исполнительные секретари, активисты партии регулярно выезжают на площадки, где ведется ремонт, чтобы проверить ход работ, а также оценить промежуточный результат. Все объекты держу на личном контроле.