Погодные неприятности. Омскую область накроет первым снегом

На неделе с 16 по 22 сентября омичей ждут температурные перепады. В понедельник и вторник температура воздуха не поднимется выше +11 градусов, а со среды до субботы потеплеет до +19 градусов. Однако уже к воскресенью циклон с Урала принесет в регион новое похолодание. С 23 по 26 сентября прогнозируют всего +8… +10 градусов. Кроме того, в эти даты циклон принесет в Омскую область первый снег.