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Posted 13 сентября, 04:07

Published 13 сентября, 04:07

Modified 13 сентября, 04:09

Updated 13 сентября, 04:09

Стало известно, когда выпадет первый снег в Омской области

Погодные неприятности. Омскую область накроет первым снегом

13 сентября 2024, 04:07
Фото: 1MI

Стало известно, когда выпадет первый снег в Омской области

Погода в регионе испортится уже в это воскресенье. Город55 изучил прогноз на ближайшие две недели.

Жители Омской области могли насладиться на этой неделе теплыми днями, но прогнозы синоптиков обещают резкие перемены. Согласно предварительным данным сервиса Ventusky, уже в ближайшее воскресенье, 15 сентября, в регион придет похолодание, а за ним — и первый снег.

На неделе с 16 по 22 сентября омичей ждут температурные перепады. В понедельник и вторник температура воздуха не поднимется выше +11 градусов, а со среды до субботы потеплеет до +19 градусов. Однако уже к воскресенью циклон с Урала принесет в регион новое похолодание. С 23 по 26 сентября прогнозируют всего +8… +10 градусов. Кроме того, в эти даты циклон принесет в Омскую область первый снег.

Фото: Ventusky.

С 27 сентября снежные осадки обрушатся и на другие регионы Сибири: Кемеровскую, Новосибирску, Иркутскую области, Красноярский край.

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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Снег#Омск#Похолодание#Холод
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