Погодные неприятности. Омскую область накроет первым снегом

Posted 13 сентября, 04:07
Published 13 сентября, 04:07
Modified 13 сентября, 04:09
Updated 13 сентября, 04:09
Жители Омской области могли насладиться на этой неделе теплыми днями, но прогнозы синоптиков обещают резкие перемены. Согласно предварительным данным сервиса Ventusky, уже в ближайшее воскресенье, 15 сентября, в регион придет похолодание, а за ним — и первый снег.
На неделе с 16 по 22 сентября омичей ждут температурные перепады. В понедельник и вторник температура воздуха не поднимется выше +11 градусов, а со среды до субботы потеплеет до +19 градусов. Однако уже к воскресенью циклон с Урала принесет в регион новое похолодание. С 23 по 26 сентября прогнозируют всего +8… +10 градусов. Кроме того, в эти даты циклон принесет в Омскую область первый снег.
С 27 сентября снежные осадки обрушатся и на другие регионы Сибири: Кемеровскую, Новосибирску, Иркутскую области, Красноярский край.