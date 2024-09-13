Рейтинг омских новостроек: кто и где возводит самое доступное жилье

Posted 13 сентября, 10:24
Published 13 сентября, 10:24
Modified 13 сентября, 10:55
Updated 13 сентября, 10:55
Важное уточнение: в рейтинге учитываются только те новостройки, квартиры в которых продаются по договорам участия в долевом строительстве. Соответственно здесь нет домов, квартиры в которых поступят в продажу только после ввода в эксплуатацию. По такому принципу строят, например, группа компаний «Стройбетон» и ЗСЖБ № 6.
Данные, на которые мы опирались, опубликованы на сайтах Единого ресурса застройщиков и Единой информационной системы жилищного строительства. Чем выше место жилого комплекса в рейтинге, тем квартиры там доступнее.
1. Жилой дом «Березка»
Рейтинг возглавил 17-этажный дом на Сибирском проспекте (рядом с Новой Московкой). Его возводит ООО «Специализированный застройщик Московка-Дом3», принадлежащее Алексею Царуку. В его группу компаний «Домострой» также входят «Специализированный застройщик Московка-Дом1», «Квартал на Завертяева», «Дом на Успешной», специализированные застройщики «КНЗ-1», «КНЗ-2» и «КНЗ-3» и др.
По официальным данным, «Березку» должны сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года, а условная дата выдачи ключей от квартир — 31 декабря 2025 года. Сейчас распродан 21% всего жилого фонда, в наличии 139 квартир. По этому показателю «Березка» в рейтинге третья, как и по уровню цен: от 113 до 129 тысяч рублей за квадратный метр. По парковкам она в середнячках: рядом с домом запланировано 229 машиномест.
Риэлторы называют главными плюсами «Березки» близость березовой рощи и парка семейного отдыха, развитую инфраструктуру: детсад, школа, банк, продуктовые супермаркеты и спортивные комплексы в наличии. Путь от Сибирского проспекта до центра города занимает, по данным МЛСН, всего 15 минут.
2. ЖК «Зеленая река»
Масштабный жилой комплекс на улице Волгоградской в Кировском округе состоит из нескольких очередей. Первая очередь включает 14 жилых домов со встроенными коммерческими помещениями и детский сад. Застройщик обещает «широкий променад с различным ландшафтом», который «объединит общественные пространства квартала — детские и спортивные площадки, памп-парк, места для спокойного отдыха и благоустроенные скверы». При этом «Зеленая река» находится довольно далеко от центра, и логистика, судя по отзывам в интернете, вызывает у потенциальных покупателей некоторое беспокойство.
Строит «Зеленую реку» ООО «Специализированный застройщик „Эталон Омск“ — одна из компаний бизнес-группы, основанной в 1987 году в Ленинграде. „Эталон“ строит жилые дома в обеих столицах, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске.
Высокую позицию в рейтинге новостроек «Зеленая река» заняла большому количеству квартир, выставленных на продажу (их 470), и машиномест (их 542). По ценам разброс очень серьезный — от 109 до 231 тысячи рублей за квадратный метр, причем максимальная цена самая высокая среди участников рейтинга.
3. ЖК «Успех»
Замыкает первую тройку жилой комплекс на улице Завертяева в Центральном округе, в одной из динамично развивающихся частей города. По минимальной цене за квадратный метр жилья «Успех» занимает почетное второе место — всего 109 тысяч рублей. Дальше всего от лидера он по числу парковок (пятый из девяти).
Строит «Успех» также группа компаний «Домострой» Алексея Царука. На Завертяева должны появиться три многоэтажки с квартирами разных форматов — от классического до евро. Главными плюсами нового ЖК застройщик называет близость гипермаркета «Лента», аквапарка, спортивного парка «Реформа».
4. ЖК «На Дианова»
Во втором квартале 2025 года должна быть введена в эксплуатацию восьмиэтажка в Кировском округе, в микрорайоне Солнечный. Строит ее специализированный застройщик «Вита» — компания омича Николая Синелобова.
Жилой комплекс на Дианова занимает в нашем рейтинге первые места и по минимальной, и по максимальной цене квадратного метра. Это самая доступная по цене недвижимость. Видимо, поэтому нераспроданных квартир осталось совсем немного — всего 13. А вот с парковками дела куда хуже: эта новостройка на предпоследней позиции рейтинга. Для автомобилей предусмотрено 65 мест.
5. ЖК «Кварталы Драверта»
Этот микрорайон застройщик называет не иначе как «проект преобразования левого берега Иртыша». Это обширная территория в границах улиц 3-й Островской, Шаронова, Крупской и 1-й Рыбачьей. Вдоль улицы Крупской строят «башни и крупные кварталы», а по мере приближения к старице реки Замарайки этажность будет уменьшаться.
Такой масштабный проект должен был занять высокую позицию в рейтинге по числу квартир. И занял. «Квартал Драверта» второй после «Зеленой реки» и по количеству парковочных мест для будущих новоселов. Но с точки зрения стоимости недвижимости все выглядит несколько иначе: шестое место по минимальной цене (квартиры здесь стоят от 126 тысяч рублей за квадрат) и восьмое по максимальной (до 222 тысяч). Немудрено: за преобразование левого берега кто-то должен платить.
Строит «Квартал Драверта» екатеринбургская компания «Брусника». Первая и вторая очереди уже в работе, идет подготовка к возведению третьей очереди, которую планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.
6. «ЖК Пушкина 77»
В этом случае название жилого комплекса указывает не на адрес, а на застройщика. «СЗ Пушкина 77» — именно так называется тюменская компания с Пароходской улицы (в прошлом ООО «Оскар»), которая возводит двухсекционную многоэтажку на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года, а предварительная дата выдачи ключей от квартир — 25 февраля 2027 года.
ЖК позиционируется как дом бизнес-класса, привносящий «новые стандарты недвижимости» от столичного архитектурного бюро. Понятно, что при такой постановке вопроса жилье не может быть дешевым. По минимальной цене квадрата новостройка на восьмой позиции в рейтинге (от 157 тысяч рублей), а по максимальной (до 218 тысяч рублей) — на седьмой. Лучшие показатели в этом случае по числу парковок: четвертое место, их 227.
Кстати, ООО «СЗ Пушкина 77» принадлежит компании «Ньютон сити 3» и Степану Ремезкову — сыну депутата Госдумы от Омской, Тюменской, Курганской областей и Республики Адыгея Александра Ремезкова. Земельный участок находится в собственности застройщика с 2021 года.
7. Микрорайон Садовый
Большой ЖК на улице Конева (это снова Кировский округ) планируют окончательно сдать в эксплуатацию в 2026–2027 годах. Построено три дома, в процессе еще девять. «Садовый» позиционируется как жилье эконом-класса, так что по максимальной цене квадратного метра — до 126 тысяч рублей — он на почетной второй позиции. Именно из-за этого жилой комплекс делит с «Зеленым островом» последнюю строчку рейтинга новостроек по другому важному показателю — количеству квартир в продаже. Их всего три.
Компании-застройщики микрорайона недалеко от «МЕГИ» входят в группу «ПИК — Западная Сибирь». Принадлежат они омским предпринимателя Владиславу Потатушкину и Антону Артемьеву.
8. ЖК «Северное сияние»
«Жилой комплекс в тихом центре города» — так описывает проект застройщик домов на улице Герцена, упоминая при этом «опору на традиции» (речь о кирпиче как основном стройматериале). По максимальной цене квадратного метра — 150 тысяч рублей — «Северное сияние» находится в середине рейтинга, на пятой позиции. По всем остальным показателям он только седьмой.
Строит ЖК специализированный застройщик «Нордстрой» — компания Кирилла Козловского и Элины Шихмирзаевой. Стоит отметить, что ее отец Шамил Шихмирзаев — руководитель ООО «Промстройкомплект-Сервис», владелец ресторана «Шато» и первый в Омске «Меценат года». Он уже строил микрорайон «Серебряный берег», ЖК «Прибрежный», гипермаркет «Магнит» и Христорождественский собор на улице Степанца.
«Северное сияние» — один из тех проектов, в рамках которых Омск постепенно избавляется от частного сектора. Четыре дома уже сданы в эксплуатацию, а квартир в продаже на момент составления рейтинга всего шесть.
9. ЖК «Зеленый остров»
Замыкают рейтинг два 21-этажных дома на 1-й Затонской, в городке Водников. В продаже сейчас только три квартиры, а цена квадратного метра стартует с рекордных 159 тысяч рублей.
Основной козырь жилого комплекса, конечно, географическое положение: совсем рядом парк Зеленый остров, который, правда, в последние годы становится все более шумным. Покупателям квартир обещают лобби-бар, фитнес-клуб, летнюю террасу на крыше с живописным видом на Иртыш.
Застройщик «Зеленого острова» — одноименная компания, уставный капитал которой поделен поровну между Любовью Новобранченко, Вадимом Мединцевым и Вячеславом Васильевым. Наиболее известен третий учредитель: глава Союза строителей Омской области, депутат регионального парламента, отстроивший заново кинотеатр «Первомайский».