Рейтинг омских новостроек: кто и где возводит самое доступное жилье

Большой ЖК на улице Конева (это снова Кировский округ) планируют окончательно сдать в эксплуатацию в 2026–2027 годах. Построено три дома, в процессе еще девять. «Садовый» позиционируется как жилье эконом-класса, так что по максимальной цене квадратного метра — до 126 тысяч рублей — он на почетной второй позиции. Именно из-за этого жилой комплекс делит с «Зеленым островом» последнюю строчку рейтинга новостроек по другому важному показателю — количеству квартир в продаже. Их всего три.