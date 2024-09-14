В Омске на карантин закрыли 94 школьных класса из-за волны ОРВИ

Корреспонденту Города55 в департаменте образования рассказали о заболеваемости в омских школах. Так, по данным на 13 сентября, из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин отправили 22 класса в 10 школах. В детских садах тоже ситуация непростая: на изоляции находятся воспитанники 7 групп из 7 дошкольных учреждений. Напомним, что еще 9 сентября ни один класс не был на дистанционном обучении, два дня спустя (на 11 сентября) на карантин ушли 6 классов.