В Омске на карантин закрыли 94 школьных класса из-за волны ОРВИ

Posted 14 сентября, 03:00
Published 14 сентября, 03:00
Modified 14 сентября, 03:00
Updated 14 сентября, 03:00
Корреспонденту Города55 в департаменте образования рассказали о заболеваемости в омских школах. Так, по данным на 13 сентября, из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин отправили 22 класса в 10 школах. В детских садах тоже ситуация непростая: на изоляции находятся воспитанники 7 групп из 7 дошкольных учреждений. Напомним, что еще 9 сентября ни один класс не был на дистанционном обучении, два дня спустя (на 11 сентября) на карантин ушли 6 классов.
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что весь школьный класс или группу в детском саду могут отправить на карантин в период высокой заболеваемости ОРВИ, если отсутствует больше 20% детей. Образовательный процесс приостанавливают минимум на семь дней.
В ведомстве сообщили, что в нашем регионе чаще всего находили риновирусы (50%), коронавирус (25%), вирусы парагриппа (8,3%), аденовирусы (8,3%), сезонные коронавирусы (8,3%). В Роспотребнадзоре призывают родителей не отправлять детей с симптомами ОРВИ в детсады и школы, своевременно обращаться к врачу и соблюдать меры профилактики.
Завкафедрой экстремальной и доказательной медицины омского медуниверситета Николай Николаев, прогнозирует, что наибольшая волна заболеваемости будет в начале и конце зимы. Однако уже с начала осени число зараженных растет из-за изменения погоды, снижения общего иммунитета и большого скопления людей с началом учебного года.
За неделю со 2 по 8 сентября в Омской области выявили 394 новых случая COVID-19, выздоровело — 390 человек. По Сибирскому федеральному округу в нашем регионе больше всего заболевших.
Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре объявили о старте Всероссийской прививочной кампании против гриппа. В состав отечественной вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидсезоне. Омичи могут поставить вакцину бесплатно. По данным на 12 сентября, в Омской области привились больше 300 тысяч человек, включая 128 тысяч детей.