Дептранс омской мэрии анонсировал пуск шаттлов после презентации «Авангарда»

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Омска, вечером 30 августа, после презентации состава команды ХК «Авангард», будет запущено сразу 20 маршрутов, следующих во все округа Омска.
Как отмечается, все шаттлы будут снабжены указателями своего маршрута, а отправляться от G-Drive арены автобусы будут по мере заполнения салона. Высадка пассажиров в пути будет осуществляться по требованию, на остановочных пунктах.
Напомним, ранее Город55 сообщал о хедлайнере грядущей презентации команды: для омичей будет выступать группа «Моя Мишель», а хоккеистов команды будет представлять искусственный интеллект.