gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

иллюстрация

Дептранс омской мэрии анонсировал пуск шаттлов после презентации «Авангарда»

29 августа 2024, 11:38
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский дептранс обеспечит развоз омичей по домам после презнтации «Авангарда»

Для удобства омичей — гостей презентации ХК «Авангард», — после мероприятия будет запущено сразу 20 различных маршрутов автобусов.

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Омска, вечером 30 августа, после презентации состава команды ХК «Авангард», будет запущено сразу 20 маршрутов, следующих во все округа Омска.

Как отмечается, все шаттлы будут снабжены указателями своего маршрута, а отправляться от G-Drive арены автобусы будут по мере заполнения салона. Высадка пассажиров в пути будет осуществляться по требованию, на остановочных пунктах.

Напомним, ранее Город55 сообщал о хедлайнере грядущей презентации команды: для омичей будет выступать группа «Моя Мишель», а хоккеистов команды будет представлять искусственный интеллект.

Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#ХК Авангард#Омск#Пассажиры#Маршруты#Новости#Автобусы#Дептранс#Презентация#Искусственный интеллект#Моя Мишель#Шаттлы
Подпишитесь
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
Сегодня, 04:15
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
Сегодня, 03:18
Не только под литерой Ж: вместо тира в Омске решили обследовать весь Кадетский корпус
Сегодня, 09:25
«Поля в воде». В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почв
Сегодня, 12:23
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
Сегодня, 05:17
Досуг с выгодой. Пять парков Омска для осенних прогулок
Сегодня, 06:00