Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
30 августа на G-Drive Арене пройдет презентация состава «Авангарда» на предстоящий сезон, хедлайнером мероприятия станет группа «Моя Мишель».
В соцсетях команды отметили, что в 2024 году «Моя Мишель» признали самой прослушиваемой группой во Всероссийском музыкальном рейтинге, а альбом «Из цветов и темноты» — самым прослушиваемым альбомом в России и странах СНГ.
Среди главных хитов группы следующие:
Напомним, что информация о выступлении группы «Моя Мишель» на презентации появлялась и ранее, но не была официальной. Несколько дней назад в соцсетях омского клуба опубликовали анонс мероприятия под хит прошедшего хоккейного сезона — песню «Зима в сердце». Кто-то расценил это как объявление о хедлайнере, а кто-то — как подготовку к переходу нового игрока.