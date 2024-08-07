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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»

Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»

7 августа 2024, 12:42
Фото: ХК «Авангард»

На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»

Хоккейный клуб «Авангард» подтвердил информацию о хедлайнере, который выступит на презентации команды, им стала группа «Моя Мишель».

30 августа на G-Drive Арене пройдет презентация состава «Авангарда» на предстоящий сезон, хедлайнером мероприятия станет группа «Моя Мишель».

В соцсетях команды отметили, что в 2024 году «Моя Мишель» признали самой прослушиваемой группой во Всероссийском музыкальном рейтинге, а альбом «Из цветов и темноты» — самым прослушиваемым альбомом в России и странах СНГ.

Среди главных хитов группы следующие:

  • «Зима в сердце»
  • «Ветер меняет направление»
  • «Курточка» (feat ЛСП)
  • «Пташка» (feat Dose)
  • «Снегири»
  • «Облака»

Напомним, что информация о выступлении группы «Моя Мишель» на презентации появлялась и ранее, но не была официальной. Несколько дней назад в соцсетях омского клуба опубликовали анонс мероприятия под хит прошедшего хоккейного сезона — песню «Зима в сердце». Кто-то расценил это как объявление о хедлайнере, а кто-то — как подготовку к переходу нового игрока.

Фото: ХК «Аванград»
Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
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#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Презентация#Презентация команды
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