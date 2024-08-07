Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»

Напомним, что информация о выступлении группы «Моя Мишель» на презентации появлялась и ранее, но не была официальной. Несколько дней назад в соцсетях омского клуба опубликовали анонс мероприятия под хит прошедшего хоккейного сезона — песню «Зима в сердце». Кто-то расценил это как объявление о хедлайнере, а кто-то — как подготовку к переходу нового игрока.