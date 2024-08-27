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Updated Сегодня, 03:10

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В пределах нормы. В Омске после возгорания не выявили загрязнений воздуха

27 августа 2024, 02:48
Фото: 1MI
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В Омске после возгорания в Нефтяниках не выявили загрязнений воздуха

Специалисты выезжали в городок Нефтяников, чтобы снять пробы воздуха. Все вредные вещества в нем находятся в пределах норм.

Вчера, 26 августа, после возгорания на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ» лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» оперативно провел контроль качества воздуха вблизи жилых районов, сообщили в омском Роспотребнадзоре.

Результаты замеров показали, что уровень загрязняющих веществ — оксида углерода, взвешенных частиц, диоксида азота, диоксида серы, дигидросульфида (сероводорода) и фенола — находится в пределах гигиенических нормативов. Превышения допустимых норм не выявлено, что подтверждает безопасность атмосферного воздуха для жителей ближайших районов.

О возгорании, напомним, стало известно вчера около трех часов дня, а локализовать огонь удалось только в 19:05, семеро человек в результате происшествия пострадали, один из них, к сожалению, скончался.

Омский Роспотребнадзор оценит чистоту воздуха после возгорания на ОНПЗ
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Экология#Омск#Пожары#Новости#ОНПЗ#Нефть
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