В пределах нормы. В Омске после возгорания не выявили загрязнений воздуха

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Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 03:10
Вчера, 26 августа, после возгорания на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ» лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» оперативно провел контроль качества воздуха вблизи жилых районов, сообщили в омском Роспотребнадзоре.
Результаты замеров показали, что уровень загрязняющих веществ — оксида углерода, взвешенных частиц, диоксида азота, диоксида серы, дигидросульфида (сероводорода) и фенола — находится в пределах гигиенических нормативов. Превышения допустимых норм не выявлено, что подтверждает безопасность атмосферного воздуха для жителей ближайших районов.
О возгорании, напомним, стало известно вчера около трех часов дня, а локализовать огонь удалось только в 19:05, семеро человек в результате происшествия пострадали, один из них, к сожалению, скончался.