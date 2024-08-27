Штраф и эвакуация. Еще на одной улице в центре Омска запретят оставлять автомобили

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Запрет на парковку автомобилей будет введен на участке от дома №16 по набережной Тухачевского до пересечения с Интернациональной. Как отметили в пресс-службе департамента, ограничения призваны сократить количество заторов, возникающих из-за оставленных машин.
Кроме того, представители департамента напомнили и об ответственности за нарушения предписаний знаков дорожного движения: водители, пренебрегшие запретом на парковку, рискуют обнаружить свой автомобиль на спецстоянке или получить штраф в размере 1500 рублей.
Напомним, в августе аналогичные ограничения были введены и на других улицах города, а также изменились и нормативы для застройщиков: теперь парковки в новостройках могут располагаться на удалении до 800 метров от дома.