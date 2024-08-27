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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

иллюстрация

Штраф и эвакуация. Еще на одной улице в центре Омска запретят оставлять автомобили

27 августа 2024, 13:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На омской набережной Тухачевского запретят парковку автомобилей

Департамент транспорта Омска рассказал о введении запрета на парковку транспорта на набережной Тухачевского: новые знаки там появятся уже в ближайшее время.

Запрет на парковку автомобилей будет введен на участке от дома №16 по набережной Тухачевского до пересечения с Интернациональной. Как отметили в пресс-службе департамента, ограничения призваны сократить количество заторов, возникающих из-за оставленных машин.

Ограничения будут введены для набержной ТухачевскогоОграничения будут введены для набержной Тухачевского
Ограничения будут введены для набержной Тухачевского
Фото: Департамент транспорта городской администрации

Кроме того, представители департамента напомнили и об ответственности за нарушения предписаний знаков дорожного движения: водители, пренебрегшие запретом на парковку, рискуют обнаружить свой автомобиль на спецстоянке или получить штраф в размере 1500 рублей.

Напомним, в августе аналогичные ограничения были введены и на других улицах города, а также изменились и нормативы для застройщиков: теперь парковки в новостройках могут располагаться на удалении до 800 метров от дома.

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Нарушения#Департамент транспорта#Штрафы#Новости#Новостройки#Заторы#Рубли#Запрет на парковку
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