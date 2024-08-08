gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Опубликован список мест, где омичам запретят парковаться и останавливаться

В Омске запретят парковаться на центральных улицах: список мест

8 августа 2024, 08:58
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Опубликован список мест, где омичам запретят парковаться и останавливаться

Из-за неправильной парковки в центре города образуется большое количество пробок. В департаменте транспорта решили запретить остановку в некоторых местах.

Как рассказали в омской мэрии, в городе вводятся ограничения на остановку и стоянку транспорта на 10 улицах. Это связано с большим количеством пробок из-за неправильной парковки автомобилей.

Запрет на остановку и стоянку вводится по следующим адресам:

Фото: gorod55.ru

Департамент транспорта просит водителей быть внимательными и соблюдать дорожные знаки. Напоминаем, что нарушение правил остановки и стоянки влечет штраф в размере 1500 рублей и эвакуацию машины на специализированную стоянку.

В ближайшее время на этих участках установят соответствующие знаки с табличками «Работает эвакуатор».

Ранее Город55 сообщал о том, что с 1 июля в Омске изменится организация дорожного движения из-за реконструкции бульвара Архитекторов. Изменения будут действовать до 1 сентября.

С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
Узнать подробнее
#Общество#Транспорт#Дороги#Омск#Департамент транспорта мэрии Омска#Парковка#Новости#Перекрытие дорог#Запрет#Перекрытие
Подпишитесь
Все вокруг вырубят? В центре Омска у «Маяковского» планируют сделать новый сквер
Сегодня, 08:21
Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке
Сегодня, 04:02
Продавал базы в даркнете. В США задержали омского «финансиста» Павла Кублицкого
Сегодня, 05:58
Зальет все: мощнейший в мире дождевой циклон обрушится на Омскую область
Сегодня, 08:55
Тайна раскрыта: стало известно, где в Омске планируют построить межвузовский кампус
Сегодня, 10:00
YouTube все? Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы видеохостинга
Сегодня, 09:16