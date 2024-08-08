В Омске запретят парковаться на центральных улицах: список мест

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Как рассказали в омской мэрии, в городе вводятся ограничения на остановку и стоянку транспорта на 10 улицах. Это связано с большим количеством пробок из-за неправильной парковки автомобилей.
Запрет на остановку и стоянку вводится по следующим адресам:
Департамент транспорта просит водителей быть внимательными и соблюдать дорожные знаки. Напоминаем, что нарушение правил остановки и стоянки влечет штраф в размере 1500 рублей и эвакуацию машины на специализированную стоянку.
В ближайшее время на этих участках установят соответствующие знаки с табличками «Работает эвакуатор».
Ранее Город55 сообщал о том, что с 1 июля в Омске изменится организация дорожного движения из-за реконструкции бульвара Архитекторов. Изменения будут действовать до 1 сентября.